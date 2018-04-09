«Белавиа» возьмет в лизинг пять новых самолетов «Эмбраер» 1 9.04.2018, 19:15

Это самая крупная сделка в истории компании.

Авиакомпания «Белавиа» сегодня заключила договор с ирландской компанией Nordic Aviation Capital Dac о приобретении новых самолетов, передает tut.by.

— «Белавиа» активно расширяет сеть полетов. В этом году открываем рейсы в Ростов, Казань, обсуждаются планы об открытии рейсов в следующем году в Мюнхен, Мадрид, Воронеж, — рассказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

По словам Гусарова, в 2020-м году «Белавиа» будет расширять сеть перелетов в страны ЕС и к соседям на Востоке, в том числе в регионы Средней Азии.

— Чтобы реализовывать все эти планы, нужны новые самолеты. Мы разработали план развития флота «Белавиа». Хотим составлять флот из самолетов «Эмбраер» и «Боинг».

Гендиректор «Белавиа» напомнил, что в ближайшие месяцы авиакомпания покупает три самолета «Эмбраер» с завода в Бразилии. Их поставки запланированы на апрель, май и июнь. А в лизинг у ирландской компании Nordic Aviation Capital Dac «Белавиа» получит еще 5 самолетов — три «Эмбраер-195» и два «Эмбраер-175».

— Мы договорились об очень хороших условиях. Это новые самолеты. Три из пяти самолетов получим до начала Европейских игр летом следующего года.

Пассажирские самолеты «Эмбраер-175» и «Эмбраер-195» средней дальности занимают в авиапарке «Белавиа» место между вместительным "Боинг-737" и небольшим CRJ. В авиакомпании отметили, что в 2021 году будут рассматривать самолеты «Эмбраер» нового поколения — Е-2. В планах и приобретение новых самолетов «Боинг 737−8 MAX».

— Мы уже разработали график выводов самолетов из эксплуатации. В этом году начинаем два самолета выводить: «Боинг 737−300» и CRJ. В следующем году мы выведем четыре самолета: «Боинг 737−500» и «Боинг 737−300». "Боинг 737−500″ мы заменим самолетом «Эмбраер-195». А самолеты «Боинг 737−300» будем менять на «Боинг 737−8 MAX». Психологически для пассажиров важно: новый самолет или старый. Но и мы, и другие профессионалы в авиации отмечаем, что нет разницы, сколько лет самолету. Если авиакомпания и авиационные власти страны, которые контролируют летную годность, считают, что самолет годен к эксплуатации, — это нормальный самолет. Но, конечно, мы говорим: если самолет недавно произведен — любого производителя — то более комфортные кресла, меньше шум двигателей, лучше система регулирования давления. Целый ряд характеристик, которые дают пассажирам больший комфорт. И естественно, мы считаем, что новый самолет лучше того, которому 20 лет, — сказал Анатолий Гусаров.