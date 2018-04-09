Джонсон: Лондон рассмотрит все варианты ответа на химатаку в Сирии 1 9.04.2018, 19:22

Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании заявил, что на произошедшее в сирийской Думе необходимо дать сильный и жесткий ответ.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом экстренного заседания Совета безопасности ООН в понедельник, 9 апреля, в разговоре со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом заявил о необходимости рассмотреть все варианты действий в ответ на химатаку в сирийской Думе, передает segodnya.ua со ссылкой на Reuters.

"Министр иностранных дел подчеркнул, что произошедшее в Думе необходимо срочно расследовать и дать сильный и жесткий международный ответ. Они сошлись во мнении, что сегодняшнее заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке станет важным шагом в принятии решения о международном ответе и что рассматриваться должны все варианты действий", – говорится в сообщении МИД Британии.

Ранее в СМИ появись сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума Восточной Гуты "бочковые бомбы", в которых, "возможно", содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

Дамаск опровергает эти сообщения.