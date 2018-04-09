Видеофакт: Гол Негрете на ЧМ-1986 назван лучшим в истории чемпионатов мира 9.04.2018, 19:28

Лучший гол в истории чемпионатов мира выбрали болельщики.

Лучшим голом в истории чемпионатов мира был назван мяч бывшего полузащитника сборной Мексики Мануэля Негрете на ЧМ-1986, передает «Трибуна».

Болельщики в рамках голосования, организованного ФИФА в фэйсбуке с 31 марта по 9 апреля, выбрали из 32 предложенных вариантов именно мяч Негрете, забитый в ворота сборной Болгарии (2:0).

В финале голосования удар Негрете набрал больше голосов, чем дальний удар слета бразильца Эдера в матче с СССР на ЧМ-1982 в Испании. Оба гола прошли путь от 1/16 финала.