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РФ ввела запрет на поставки свинины из Беларуси

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  • 9.04.2018, 19:53
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Запрет введен из-за обнаружения вируса африканской чумы.

Россельхознадзор ввел запрет на поставки свинины и продукции из нее со всей территории Беларуси из-за обнаружения вируса африканской чумы (АЧС). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Наличие генома вируса АЧС в продукции говорит о не проведении соответствующих лабораторных исследований живых животных и сырья при производстве продукции на белорусских предприятиях, а также о переработке мяса больных животных в готовую продукцию», — заявили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что запрет вступает с 10 апреля 2018 года. Он распространяется в том числе на все видов кормов и кормовых добавок для свиней, за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов.

В январе 2014 года Россия ввела запрет на импорт свинины из Евросоюза после вспышки африканской чумы свиней в Польше и Литве. Спустя несколько месяцев свинина была включена в продэмбарго, введенное Россией в ответ на западные санкции из-за оккупации Россией Крыма.


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