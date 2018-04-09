В Доме футбола силовики устроили «маски-шоу» 9.04.2018, 20:06

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Юрий Толкачев

В Доме футбола силовики задержали сотрудника АБФФ Юрия Толкачева.

9 апреля в Доме футбола сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудника АБФФ Юрия Толкачева.

Как сообщает «Прессбол» со ссылкой на footbik.by, лица, причастные к задержанию, порекомендовали журналистам воздержаться от фото и видеосъемки, но на словах отметили, что Толкачев подозревается в серьезном преступлении.

При этом источник считает, что предавать огласке эту информацию преждевременно, пока человеку не предъявлены официальные обвинения.