В Доме футбола силовики устроили «маски-шоу»
- 9.04.2018, 20:06
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В Доме футбола силовики задержали сотрудника АБФФ Юрия Толкачева.
9 апреля в Доме футбола сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудника АБФФ Юрия Толкачева.
Как сообщает «Прессбол» со ссылкой на footbik.by, лица, причастные к задержанию, порекомендовали журналистам воздержаться от фото и видеосъемки, но на словах отметили, что Толкачев подозревается в серьезном преступлении.
При этом источник считает, что предавать огласке эту информацию преждевременно, пока человеку не предъявлены официальные обвинения.