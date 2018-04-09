Сурков: 2014 год стал завершением эпического путешествия России на запад 16 9.04.2018, 20:18

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

Геополитические фантазии помощника Путина.

События 2014 года ознаменовали завершение почти 400-летней истории попыток России стать частью западной цивилизации, впереди у страны поиски собственного пути в фазе "геополитического одиночества". Об этом в статье для журнала "Россия в глобальной политике" написал помощник президента РФ Владислав Сурков.

"14-й год нашего века памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам – завершение эпического путешествия России на запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С 2014 года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит 100 (200? 300?) лет геополитического одиночества", – заявил Сурков.

По его словам, Россия искала благосклонности Запада со времен Лжедмитрия, последняя попытка датирована концом ХХ века.

"Видимо, кому-то показалось, что размер имеет значение: в Европу мы не помещаемся, потому что слишком большие, пугающе размашистые. Значит, надо уменьшить территорию, население, экономику, армию, амбиции до параметров какой-нибудь среднеевропейской страны, и уж тогда нас точно примут за своих. Уменьшили... Вдвое сократили демографический, промышленный, военный потенциалы. Расстались с союзными республиками, начали было расставаться с автономными... Но и такая, умаленная и приниженная, Россия не вписалась в поворот на запад. Наконец, решено было умаление и принижение прекратить и, более того, заявить о правах. Случившееся в 14-м году сделалось неизбежным", – утверждает помощник российского президента.

По его мнению, неприятие Россией западной культурной модели не означает необходимости "шарахнуться" в другую сторону – в Азию. До Смуты начала XVII века вектор развития Москвы был азиатским, однако он не укоренился.

"Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима... И все-таки вряд ли мы – третья цивилизация. Скорее, сдвоенная и двойственная. Вместившая и Восток, и Запад. И европейская, и азиатская одновременно, а оттого не азиатская и не европейская вполне. Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис, странный какой-то", – написал Сурков.

На нынешнем историческом этапе союзников у России быть не может, считает автор.

"Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой "постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства"? От нас зависит. Одиночество не означает полную изоляцию. Безграничная открытость также невозможна. И то, и другое было бы повторением ошибок прошлого... Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война – ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать, вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания", – подытожил Сурков.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на Донбассе. В связи с этим США и страны Европы подвергли РФ санкциям.