Минчане собирают деньги на реставрацию станции метро «Молодежная» 1 9.04.2018, 20:34

Жители столицы предложили разукрасить станцию в яркие цвета, поставить на платформе скульптуры, украсить стены картинами.

Внешний вид некоторых станций Минского метрополитена совершенно не соответствует их названию: «Молодежная», например, не такая уж и молодежная. Группа инициативных минчан решила исправить ситуацию и начала сбор денег на краудфандинговой платформе Улей. Ребята предложили разукрасить станцию в яркие цвета, поставить на платформе скульптуры, украсить стены картинами. Они утверждают, что все согласовано с метрополитеном, однако в ведомстве от новости слегка в шоке: никаких конкретных предложений пока не поступало и все это — не больше чем просто идея, пишет «Онлайнер».

Проект создан группой DRAMA. В описании сказано, что вскоре на станции будет проведен арт-фестиваль, во время которого будут расписаны стены, потолки, эскалаторы, появятся картины, а после — скульптуры и световые инсталляции. И все это уже в мае этого года. По задумке инициаторов, каждый рисунок, каждая скульптура должны символизировать науку, учебу, семью, отношения, мечты — все, о чем думает современная молодежь.

Для реализации проекта авторы пытаются собрать 35 000 рублей. Деньги, по их утверждению, должны пойти на подготовительные работы, «нанесение общего дизайна» (на это они планируют потратить около тонны краски), а также проведение фестиваля, во время которого «Молодежная» должна будет приобрести свой окончательный вид.

Лица не будут фотографичными. Просто художника, который бы сделал их в подходящем стиле, пока не нашлось

Правда, на деле все оказалось чуть сложнее. В Минском метрополитене сообщили, что завтра же они свяжутся с краудфандинговой организацией и попросят удалить или как минимум отредактировать проект.

Метрополитен: «Мы вообще не уверены, что это законно»

В описании проекта сказано, что на данном этапе его поддержал и метрополитен, и «МинскМетроПроект», однако в первой структуре от новости о сборе денег слегка опешили.

— Парень действительно приходил, но никакой конкретики не было. Он говорил с директором, рассказывал о своей задумке, и мы сказали, что рассмотрим его предложение. На этом все. Никаких документов, обсуждений, согласований…Здорово, конечно, что у парня есть какое-то видение, желание что-то делать, но не все так просто, как ему кажется. Пока все это — всего лишь его грезы и фантазии, а он уже собирает деньги. Мы вообще не уверены, что это законно, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Организатор проекта: «В Минском метрополитене не совсем в курсе ситуации»

После любопытного разговора с пресс-службой метрополитена мы связались с Максимом Дейкало. У парня, конечно, совершенно другое видение ситуации.

— В первую очередь такие решения принимает не метрополитен, а представители Мингорисполкома. Для этого нужно отправить письмо, которое потом будет рассмотрено на художественном совете. Мой проект пока официально не рассматривался, но на словах его одобрили, он понравился главе худсовета, с которым я в ближайшее время буду встречаться. А завтра утром у меня назначена встреча с директором Минского метрополитена, на которой мы все обговорим. Об итогах встречи расскажу завтра, — поделился Максим.