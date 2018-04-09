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Facebook оповестит всех, чьи данные оказались у Cambridge Analytica

  • 9.04.2018, 20:45

Соответствующие уведомления Facebook начал рассылать с 19:00 по минскому времени.

Пользователи "Фейсбука" 9 апреля узнают, оказались ли они в числе тех 87 млн человек, чьи личные данные попали к британской консалтинговой компании Cambridge Analytica, передает ВВС.

С 17:00 по Лондону (19:00 по Минску) все пользователи "Фейсбука" начнут получать соответствующие уведомления. Рассылаться будут сообщения двух типов: одни предназначены для тех, чьи личные данные были получены Cambridge Analytica, другие - для тех, чьи данные не пострадали.

Также все пользователи соцсети смогут узнать, какие еще приложения у них установлены и какие их личные данные доступны для разработчиков этих приложений.

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Facebook временно заблокировал и аналитическую компанию Cubeyou, которую заподозрили в том, что она через опрос You Are What You Like (известный также как Apply Magic Sauce) собирала информацию о пользователях соцсети не только для академического исследования, но и в коммерческих целях.

Расследование в отношении Cubeyou проводится в связи с сообщением американского телеканала CNBC о нарушении политики конфиденциальности в отношении пользователей, проходивших опрос You Are What You Like.

Cubeyou отвергает все обвинения в свой адрес: руководство компании настаивает на том, что фирма действовала в рамках правил, установленных социальной сетью.

В компании отмечают, что они своевременно проинформировали Facebook о намерении использовать данные пользователей как для академических исследований, так и в коммерческих целях.

Сайт опроса The You Are What You Like был создан Cubeyou в сотрудничестве с Центром психометрии Кембриджского университета.

Кембриджский университет, в свою очередь, указывает, что на сайте приложения The You Are What You Like ясно говорится, что данные пользователей могут быть использованы как в академических, так и в коммерческих целях. И все, кто устанавливал у себя это приложение, соглашались с указанным условием.

Сейчас на сайте Apply Magic Sauce говорится, что данные пользователей будут использоваться исключительно в исследовательских целях. Кембриджский университет утверждает, что не поддерживает связь с Cubeyou с июня 2015 года.

Кембриджский университет также оказался в центре скандала с консалтинговой фирмой Cambridge Analytica: мобильное приложение This is Your Digital Life разработал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган. Однако университет заявил, что никода не сотрудничал ни с фирмой Cambridge Analytica, ни со связанной с ней группой компаний SCL Group.

Чем занимается Cubeyou?

Компания Cubeyou занимается консультированием издательств и рекламных агентств, работающих с этими издательствами.

"Найдите своих покупателей не только по их демографическим характеристикам и характеру расходов, но и по их личным характеристикам, интересам и увлечениям", - говорится, в частности, на сайте Cubeyou, которая называет себя лучшим источником данных о потребителях.

Пока нет ясности, могла ли Cubeyou, как и Cambridge Analytica, использовать данные пользователей для распространения политической рекламы.

11 апреля, как ожидается, глава компании Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетами обеих палат конгресса США по поводу утечки данных пользователей и ответит на вопросы конгрессменов.

На прошлой неделе технический руководитель Facebook Майк Шрепфер рассказал, что фирма Cambridge Analytica, занимающаяся продвижением направленной политической рекламы, получила доступ к данным почти 87 млн пользователей ее соцсети. Большинство из них - американцы, но есть среди них и жители Великобритании, их около 1,1 млн человек.

Ранее бывший директор по исследованиям Cambridge Analytica Кристофер Вайли говорил о 50 миллионах человек, данные которых получила его компания.

Страница Cambridge Analytica была отключена, после того как стало известно, что компания получила и не уничтожила личную информацию пользователей, загружавших приложение This Is Your Digital Life.

По предварительным данным, число таких пользователей составляло 270 тысяч человек. Теперь, по данным Би-би-си, эта цифра - 350 тысяч человек.

Личная информация всех этих людей впоследствии передавалась третьим компаниям, в том числе и вовлеченным в американскую избирательную кампанию 2016 года.

По сведениям американских газет Los Angeles Times и US Today, эти данные в свое распоряжение получила и фирма, сотрудничавшая с Дональдом Трампом. Эта компания изучала такие данные и рассылала направленную информацию колеблющимся избирателям.


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