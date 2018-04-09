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Госдеп заявил о признаках применения нервно-паралитического газа в Сирии

  • 9.04.2018, 20:52
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Симптомы жертв указывают на удушающее или нервно-паралитическое вещество, подчеркнули в Вашингтоне.

В сирийской Думе произошла химическая атака в районе, где правительственные войска пытаются «вытеснить оппозицию», сообщили агентству Reuters в Госдепе США. Симптомы жертв атаки схожи с теми, что наблюдаются при использовании нервно-паралитического или удушающего вещества, передает РБК.

«Симптомы, о которых сообщили заслуживающие доверия эксперты в области медицины и которые видны на фотографиях и видео из соцсетей, схожи с теми, что бывают вследствие применения удушающего вещества или нервно-паралитического вещества того или иного типа», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Дамаск отказывается допустить «международных наблюдателей» в Думу, подчеркнули в Госдепартаменте. Власти США консультируются со своими союзниками по возможной реакции на произошедшее, заявили в ведомстве, добавив, что «за такие неприемлемые зверства будут последствия».

Представители сирийской оппозиции 7 апреля рассказали о сообщениях о химической атаке со стороны Дамаска в Думе, передавал Reuters. Правительственное агентство SANA передало о наступлении правительственных сил на оппозиционные силы в Думе.

Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека в тот же день сообщила о том, что в сирийской Думе не менее десяти людей задохнулись после бомбардировки, которую произвел неизвестный самолет. В организации Сирийско-американское медицинское общество 8 апреля сообщили, что в больницы Думы поступили более 500 человек с симптомами, которые «указывают на воздействие химического агента».

7 апреля прошлого года США нанесли удар ракетами «Томагавк» по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс. Президент США Дональд Трамп объяснил удары тем, что Башар Асад, по данным США, применял химическое оружие в провинции Идлиб.


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