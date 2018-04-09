Белоруска стала чемпионкой мира по бильярдному спорту 9.04.2018, 21:02

Екатерина Перепечаева

В финале белоруска Екатерина Перепечаева обыграла опытную россиянку Диану Миронову.

Борисовчанка Екатерина Перепечаева стала чемпионкой мира по бильярдному спорту в разделе «пирамида», передает БелТА.

В финале турнира в Алматы белоруске противостояла опытная россиянка Диана Миронова. Общий счет решающего матча - 5:2.

Фото: МФБС

Ранее бильярдистка из Борисова завоевывала серебряную и четыре бронзовые награды мирового форума.

В истории белорусского бильярда золотая награда вторая. Впервые на высшую ступень пьедестала почета поднялась Елена Бунос, победившая в 2007 году.

В соревнованиях среди мужчин звание чемпиона мира завоевал Дмитрий Белозеров из Украины.