Колосс покачнулся 1 Игорь Эйдман, Facebook

9.04.2018, 21:19

Игорь Эйдман

Колосс на глиняных ногах крайне уязвим для международного давления.

Последние американские санкции убедительно доказали, что ахиллесова пята путинского режима — крупный государственный и олигархический бизнес. Это колосс на глиняных ногах, крайне уязвимый для международного давления. Если его хорошенько подтолкнуть, он развалится и похоронит под своими обломками путинский режим.

Даже очень ограниченные и только американские санкции поставили некоторые крупнейшие российские кампании на грань банкротства, вызвали обвал курса акций и рубля. Представьте, что было бы при тотальном западном бойкоте всего околовластного российского бизнеса. От "путиномики" камня на камне не осталось бы.

Исчезли бы ресурсы на гибридную войну, создание "сверхоружиия" и прочие опасные глупости. А значит исчезла бы исходящая из Кремля угроза глобальной катастрофы.

Игорь Эйдман, Facebook