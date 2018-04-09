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Экономист: Ослабление российского рубля - вещь неприятная для экономики Беларуси

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  • 9.04.2018, 21:43
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Как на Беларуси отразится «черный день» российской экономики?

В пятницу 6 апреля США ввели новые санкции в отношении отдельных компаний и граждан России. Они предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними, напоминает «Салiдарнасць».

В понедельник 9 апреля в России ощутили последствия новых санкций.

Состояния 50 богатейших россиян сократились почти на 12 миллиардов долларов на фоне падения российского фондового рынка из-за новых санкций США. Об этом пишет журнал «Форбс», на сайте которого публикуется таблица за последние сутки.

За сутки состояние бизнесмена Олега Дерипаски, попавшего в санкционный список, сократилось более чем на один миллиард долларов. Почти столько же потерял его партнер по «Норильскому никелю» Владимир Потанин, который под ограничения не попал.

Крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли Сулейман Керимов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Владимир Лисин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Алексей Мордашов.

Иосуб: «Ослабление российского рубля — вещь достаточно неприятная для белорусской экономики»

В Беларуси курс российского рубля резко снизился и достиг годового минимума.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб так прокомментировал ситуацию Onliner.by: «Это самые действенные и самые жесткие санкции с 2014 года, когда американцы их начали вводить».

— Традиционно ослабление российского рубля — вещь достаточно неприятная для белорусской экономики, учитывая, что Россия — это основной рынок нашего экспорта (если исключить сырьевой экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов). Снижение российского рубля к белорусскому делает белорусские товары дороже на российском рынке. И если российский рубль со временем не восстановится к белорусскому, то это может грозить снижением экспорта в Россию со всеми вытекающими, – сказал Вадим Иосуб.

– В общем, эта история надолго. И падение российского рубля надолго. Он может частично отыграть падение, но вряд ли он восстановится к уровням, которые были в середине прошлой недели.

- Значит ли это, что белорусский рубль будет и дальше сильно укрепляться к российскому?

— Нет, совершенно не значит. Для этого нет экономических причин. Возможное развитие событий — это снижение белорусского рубля к доллару и евро и выравнивание к российскому рублю. Это тренд на какую-то среднесрочную перспективу. Сказать, что будет в ближайшие несколько дней, довольно затруднительно, – ответил аналитик.


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