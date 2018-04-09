В Гомеле ищут женщину, которая выиграла денежный приз 9.04.2018, 21:36

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Женщина пока не знает о своем выигрыше.

К гомельским милиционерам обратился директор одной из фирм. Мужчина попросил помочь ему в поисках незнакомой женщины — чтобы отдать ей ее выигрыш, передает tut.by.

18 марта в гостинице «Турист» проходила презентация продукции, позже состоялся розыгрыш денежных призов. Женщина участвовала в конкурсе, однако его результатов не дождалась — покинула мероприятие раньше.

И очень зря. Как оказалось, она выиграла некий денежный приз. Сколько — в УВД не сообщают. Но очень просят отозваться тех, кто узнал женщину на фото, по телефонам (+375)291541875 или 102.