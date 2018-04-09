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Протестующие у посольства РФ в Варшаве требуют вернуть обломки ТУ-154М

  • 9.04.2018, 22:09
Демонстрация у Посольства РФ в Варшаве в канун 8-й годовщины Смоленской катастрофы
Фото: PAP/Jakub Kamiński

За день до годовщины Смоленской катастрофы клуб издания Gazetа Polskа организовал демонстрацию у посольства РФ в Варшаве.

9 апреля, за день до годовщины Смоленской катастрофы варшавский клуб издания Gazetа Polskа организовал демонстрацию у Посольства Российской Федерации в Варшаве. Участники демонстрации выступили с требованием вернуть Польше обломки польского правительственного самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, передает «Радио Польша».

Как подчеркивают организаторы демонстрации, она уже стала «печальной традицией».

«Как и каждый год мы добиваемся возврата самого важного вещественного доказательства, без которого трудно развеять все сомнения относительно причин трагедии», - напомнил главный редактор издания Gazeta Polska Томаш Сакевич.

«Если бы в апреле 2011 года кто-то сказал нам, что спустя очередные семь лет мы снова будем у Посольства России сжимать кулаки от бессилия, я бы не поверил, решил бы, что этот человек – пессимист. Сегодня я в очередной раз убеждаюсь, что стоит быть пессимистом, чтобы не разочаровываться», - сказал Войцех Миха из редакции Gazetа Polskа Codziennie

Председатель варшавского Клуба издания Gazetа Polskа Адам Боровский – деятель антикоммунистической оппозиции, польский издатель и общественный деятель подчеркнул: «Мы протестуем у Посольства Российской Федерации, ответственной за Смоленскую катастрофу. До сегодняшнего дня Польше не отдали ее собственность – обломки самолета и черные ящики. Мы не перестанем их требовать».

Обращаясь к участникам демонстрации Адам Боровский сказал: «Я благодарю за это свидетельство памяти о том, что этот преступный российский режим не должен иметь покоя».


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