На третьей линии минского метро уровень шума будет ниже почти вполовину 9.04.2018, 22:26

Уменьшение шума удастся достичь с помощью особой технологии эластичного крепления рельсов.

Совместная разработка структурного подразделения швейцарского концерна Sika в Беларуси и завода железобетонных изделий УП «Минскметрострой» сделает новую ветку столичной подземки еще безопаснее и тише. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна.

Особая технология эластичного крепления рельсов была впервые применена в минском метро при монтаже путей новых станций «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Это позволит значительно уменьшить уровень и интенсивность вибраций, возникающих при движении поездов. Такой способ крепления снизит шум на 10−20 децибел, то есть в восприятии человека почти наполовину.

Использование такой технологии также повысит комфорт и безопасность движения, увеличит срок эксплуатации полотна (он превысит 60 лет) и подвижного состава. В долгосрочной перспективе обслуживание путей обойдется на 80−90% дешевле по сравнению с классическим полотном.

Подобная технология эластичного крепления рельсов набирает популярность в мире и уже была опробована в Лондоне, Милане, Нюрнберге, Праге, Токио, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что завод «Штадлер Минск» поставит для Минского метрополитена десять поездов современного дизайна.