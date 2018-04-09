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Александр Глеб: У меня появилось желание пойти на тренерские курсы

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  • 9.04.2018, 22:38
Александр Глеб

Полузащитник БАТЭ после завершения карьеры планирует стать тренером.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о появившемся желании пойти на тренерские курсы.

- Недавно вы подписали контракт с БАТЭ.

- Есть желание поиграть еще один сезончик.

- А что дальше? Тренерство?

- Честно, я даже раньше не думал об этом. Но сейчас до меня доходит: футбол – это очень важная часть моей жизни, поэтому у меня появилось желание после завершения карьеры футболиста пойти на тренерские курсы,— цитирует Глеба еженедельник «Футбол».


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