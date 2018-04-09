Александр Глеб: У меня появилось желание пойти на тренерские курсы

Александр Глеб: У меня появилось желание пойти на тренерские курсы1
- 9.04.2018, 22:38
Полузащитник БАТЭ после завершения карьеры планирует стать тренером.
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о появившемся желании пойти на тренерские курсы.
- Недавно вы подписали контракт с БАТЭ.
- Есть желание поиграть еще один сезончик.
- А что дальше? Тренерство?
- Честно, я даже раньше не думал об этом. Но сейчас до меня доходит: футбол – это очень важная часть моей жизни, поэтому у меня появилось желание после завершения карьеры футболиста пойти на тренерские курсы,— цитирует Глеба еженедельник «Футбол».