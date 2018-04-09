Гомельчанка в США: Здесь белорусы помогают друг другу 9.04.2018, 23:07

Рассказ женщины, переехавшей в Сиэтл.

Мария родилась и жила в Гомеле, там же окончила университет со специализацией в истории и английском языке. В 2013 г. она выиграла «Зеленую карту» и уехала в США вместе с семьей. Уже 5 лет Мария живет в Сиэтле, известном на весь мир благодаря гигантам промышленности — компаниям Amazon, Boeing и Microsoft, которые расположены тут. Рассказ о переезде в «город дождей» публикует tut.by.

О переезде

В Сиэтл я уехала вместе с семьей, но так получилось, что мы с мужем развелись. Сейчас я одна воспитываю сына. Переезжали налегке — на каждого было по две сумки вещей. В аэропорту Сиэтла нас встречали. Нет, у нас не было знакомых или родственников в Сиэтле, но буквально за несколько месяцев до отъезда бывший муж через интернет нашел белорусов, которые раньше жили в Гомеле. Они очень сильно помогли нам: встретили и поселили у себя дома до тех пор, пока мы не получили все необходимые документы. Принято считать, что белорусы за границей друг друга не поддерживают, но лично у меня другой опыт. Да, тут нет диаспоры или каких-то национальных собраний, но люди друг другу оказывают помощь и без этого. Например, если нужно мне на работу раньше, то всегда найдется человек, который отвезет сына в школу, можно спросить совета или в каких-то бытовых ситуациях попросить помощи. Если становится известно, что приезжает новый эмигрант, то люди встречают, помогают с жильем. Сейчас, например, у меня живет девочка из Беларуси, которая тоже выиграла «Зеленую карту».

Я получила образование учителя истории и английского языка, и так как у меня не было проблем с иностранным, то именно я начала поиски работы в начале переезда. Не скажу, что не было барьера в общении, ведь как бы ты хорошо ни знал язык, все равно сначала нужно к нему привыкнуть. Моя первая работа была в косметической компании, мы производили щетки для очистки лица. Работала за компьютером в аналоге нашей программы 1С бухгалтерия — SAP. Она не была высокооплачиваемой, поэтому параллельно я искала другую, даже проходила интервью в местном отделении WarGaming, но меня туда не взяли. Тем не менее, несмотря на невысокий заработок, мы смогли найти арендное жилье и купили машину. На работу нужно было ехать около 40 минут к 5 утра, а значит, вставала я каждый день в 3.30. Проработав с таким графиком полгода, я все-таки нашла другое место — меня взяли в Boeing.

О работе

Сами самолеты собирают в ангарах, в пригороде города, в Эверетте, и сборочный цех имеет рекордный объем площади. Мой офис находился недалеко от цеха, тоже в Эверетте.

В кабине Boeing 787

На Boeing я работала в разных департаментах — сначала в центре поставки самолетов в отделе промышленных технологий, моя специальность была охвачена профсоюзным соглашением. В компании два профсоюза, в один входят инженеры, а во второй — механики. В США работодатели не любят, когда сотрудники объединяются, потому что это очень сильный инструмент влияния на их действия. Например, если начальник вызывает меня для серьезного разговора, то я имею право взять с собой представителя профсоюза. Каждый год профсоюзы ведут переговоры о зарплате, и если у тех, кто не входит в профсоюз, зарплата поднимается на три процента в год, то у профсоюзных — на пять. Если я перерабатывала, то оплата моей работы за час увеличивалась в полтора раза. Кроме того, профсоюзы следят за порядком сокращения сотрудников: чем выше у человека разряд, тем больше он защищен — сначала сокращают низшие разряды. Но даже если сотрудника сократили и он был в профсоюзе, то в течение двух лет в случае появления подходящей вакансии его должны вызвать обратно. К тому же сокращенному выплачивают пособие и он может пойти учиться за счет работодателя.

Социальная защита в компании очень хорошая, но с другой стороны, очень небольшой срок больничного. Компания оплачивает 10 рабочих дней больничного на человека в год. Поэтому если сотрудник очень сильно заболел, то компания перестает платить зарплату, а выплаты идут за счет страховки (от 80% до 60%).

На летном поле Boeing.

Я два года проработала на инженерной специальности, а потом решила пойти учиться, подала заявку в портлендский университет — изучала управление глобальной сетью поставщиков. Учеба стоила 40 000 долларов, но компания оплатила ее, потому что я училась по специальности. Есть только одно условие — нужно минимум два года оставаться в компании, а если ты увольняешься раньше, то нужно выплатить эту сумму.

Выпускной в портлендском университете.

Моя учеба была в онлайне, поэтому я не отрывалась от производства, и когда получила диплом магистра, то смогла перейти в отдел снабжения подразделения, которое занимается военными танкерами. Мне нужно было работать с поставщиками из разных стран мира — Индии, России, Великобритании, Китая. Поработала я в этом отделе не очень долго, вернулась в коммерческое подразделение — работала агентом по закупкам. Для одного самолета нужно более 6 миллионов различных комплектующих, и я вела четыре компании, которые поставляют только некоторые из деталей.

Я проработала в Boeing четыре с половиной года, а буквально две недели назад перешла в сферу IT. Занимаюсь теперь закупкой оборудования для центров хранения и обработки данных в ServiceNow.

Медицинская страховка

В США очень дорогая медицинская страховка. Мои работодатели платят за меня и ребенка, но если бы они не платили, то выходило бы 800 долларов в месяц, причем она бы не покрывала все услуги. Вся медицина в США частная, поэтому среди клиник большая конкуренция и упор делается на обслуживание клиента. То есть вы не будете сидеть в поликлинике три часа и вас никогда не встретят с недовольным лицом. Но другая сторона — вы заплатите 250 долларов за визит к врачу, если у вас нет страховки.

Когда сыну было четыре года, я повела его лечить зубы, и врачи сказали, что нужно поставить коронки… на молочные зубы. Они сделали ему общую анестезию, поставили коронки и добавили, что нужно еще сделать пломбы на 11 зубов. Представьте, меня спрашивают: «Ставим пломбы или нет?». Я говорю: «Ну конечно, ставим». В итоге счет составил 4000 долларов, а так как страховка предусматривает оплату стоматологических услуг на 2000 долларов в год, то оставшиеся 2000 мы платили сами.

Некоторые услуги наша страховка покрывает на 60 процентов, другие на 80. Например, в том году я ставила себе две коронки, и за два зуба заплатила 900 долларов. Наверное, из-за таких цен американцы очень следят за зубами: у меня на работе есть коллеги, которым за 30, и у них ни разу в жизни не было кариеса. Они постоянно пользуются зубными нитями, ополаскивателями, даже в офисе можно встретить людей, которые в туалете чистят зубы после еды.

Про «американские улыбки»

Мне кажется, что тут очень сложно встретить откровенно грубых людей — все очень милые и доброжелательные, но из этого вытекает другой феномен — пассивная агрессия. Ну нельзя же быть постоянно в хорошем расположении духа и испытывать положительные эмоции. Поэтому некоторые недовольство выражают завуалированно, например, иногда получаешь письмо от коллеги, что ему что-то не нравится в твоей работе, но в конце сообщения он обязательно поставит смайлик.

На работе в IT-компании

Доходит до абсурдно-смешных ситуаций — человека сокращают и начальник говорит: «Я тебя поздравляю, у тебя открылось столько новых возможностей и чудесных перспектив», а он только за рабочим столом понимает, что его только что уволили. Тут настолько не принято выражать агрессию и негатив, что иногда у людей случаются приступы. Как-то коллега, очень тихий и воспитанный человек, ни с того ни с сего начал стучать клавиатурой по столу. Я встала и отошла в сторонку, потому что мало ли что. Конечно, я не хочу сказать, что-то в духе «вот эти американцы с их фальшивыми улыбками сами виноваты», совсем нет! В 90% случаев при моем опыте люди действительно очень приятные и открытые, но так как уйти от негатива все равно нельзя, то он может выражаться в такой вот форме.

О городе и окрестностях

Год назад я переехала из пригорода в сам Сиэтл. По росту цен на недвижимость — это один из самых быстро дорожающих городов в США. Например, если вы берете в аренду 1-комнатную (спальня и гостиная) квартиру, то заплатите около 1500 долларов в месяц. Я всегда снимала квартиру с двумя спальнями и гостиной — 1700. Но ажиотаж в последнее время просто невероятный. С тех пор, как я приехала, квартиры подорожали процентов на сорок, и я поняла, что если сейчас ничего не куплю, то в скором времени не смогу себе ничего позволить. В сентябре прошлого года я купила квартиру в рассрочку под 4 процента в год и на 30 лет. Квартира — 100 квадратных метров, с двумя спальнями, гостиной, туалетом и кухней.

Окрестности Сиэтла.

Сам Сиэтл как обычный американский город состоит из центральной части, которая называется «даунтаун», и жилых районов, где в основном четырех-пятиэтажная застройка. Городской транспорт развит достаточно хорошо, автобусом можно добраться в любую точку города, но стоит выехать из Сиэтла — и без машины никак.

Сиэтл считается очень прогрессивным и либеральным городом. Тут очень много работников IT-компаний и очень много русскоязычных, поэтому в Сиэтле постоянно проходят концерты наших исполнителей. Я побывала на огромном количестве концертов, которые в Беларуси себе просто не могла позволить: была на «Ляписе», на Гребенщикове, на «Мумий Тролле», на Земфире. И самое забавное — съездила в Нью-Йорк на концерт Сереги, который сам из Гомеля. Дома, к сожалению, у меня не получалось попасть на него. Билеты на концерты стоят по 80 долларов в среднем.

По дороге в горный городок Leavenworth можно остановиться и бесплатно прокатиться на мини-моделях паровозов начала 20 века

В Сиэтле и вокруг него просто невероятная природа, если вы видели «Твин Пикс» и «Сумерки», то вы поймете о чем речь — их снимали у нас. Заснеженные горы и высокие леса с огромными замшелыми деревьями, поэтому мы теперь часто ходим в походы на один день, чтобы насладиться природой.

Сиэтл называют городом дождей. И правда: дожди тут идут с ноября по апрель, а потом наступает засушливое лето. Снег выпадает раз в год и сразу же тает. Многие находят город депрессивным, но мне кажется, что тут все равно не так грустно, как в Беларуси, потому что тут всегда есть зелень. Во всем штате огромное количество озер и тропинок для походов, можно кататься на лодках, сплавляться на байдарках, есть горнолыжные курорты. Город стоит на заливе, на котором много островков, на которые можно добраться на пароме. Когда мама приезжает ко мне из Гомеля, мы часто отправляемся в такие маленькие круизы по островам.

О школе, людях и менталитете

В США есть государственные школы и частные. Мой сын ходит в государственную, я плачу только за завтраки в школе, все остальное — бесплатно. Сейчас у сына нет домашней работы, и ее не будет до 7-го класса. Не скажу, что это меня смущает, наоборот, легче — сын учится с 9:00 до 15:30, приходит домой уставший, и ему уже совсем не до учебы. Отсутствие «домашки» не влияет на него плохо, он хорошо считает и читает на английском наравне с местными детьми.

Каждый день сына забирает школьный автобус и везет в школу. Он спокойно говорит на английском, а русский язык использует для того, чтобы общаться с бабушкой, при этом постоянно добавляет английские слова в разговоре. До школы он не говорил по-английски, но выучил его за полгода, впитывая слова как губка. В школе очень свободная обстановка: нет школьной формы, нет рядов парт, очень много игрушек в классе. Словом, нет депрессивной обстановки и ощущения, что ребенка мучают.

Учительница сына состоит в однополом браке. Она этим не гордится, но и не скрывает. Она может написать нам, что сегодня не придет на занятия, будет замена, потому что у нее жена или ребенок заболели. Я не осуждаю и не поддерживаю, мне все равно на ее личную жизнь, но мне нравится, что дети растут в ситуации, где не клеймят за цвет кожи или сексуальную ориентацию. Конечно, здесь встречается нетерпимость — например, в Сиэтле очень не любят Трампа, и когда его выбрали, то многие коллеги буквально рыдали на работе.

По моим ощущениям, города в Америке более толерантные и открытые к другим взглядам и инаковости, а глубинка более консервативная. Поэтому я думаю, что если переезжаешь в США, то нужно быть в душе немного либералом.

Чтобы заработать на социальную пенсию, в США надо проработать на полную ставку 10 лет. Однако размер пенсии очень маленький по здешним меркам — около 900 долларов. На такие деньги прожить очень сложно, особенно, если у тебя нет собственного жилья. Поэтому многие люди начинают откладывать деньги на пенсию прямо с момента выхода на работу. Я тоже так делаю — 8% от моей зарплаты уходит на мой пенсионный счет, и еще 8% добавляет компания. Снять эти деньги со счета можно только по достижению 59-ти с половиной лет, иначе придется платить штраф и налог. Поначалу мне это казалось странным, так как копить деньги, зная, что не сможешь ими воспользоваться еще 30 лет, для нашего человека кажется рискованным делом. Однако вскоре я поняла, что тут все так делают, ведь экономика относительно стабильная уже многие десятилетия, инфляция минимальная. А еще часто американцы деньги вкладывают в акции, которые дают доход, поэтому нередки случаи, когда обычные «работяги» - механики, отработавшие всю жизнь, например, на Boeing, выходят на пенсию долларовыми миллионерами.

В Америке за все надо платить. Наверное, так и должно быть в развитом капиталистическом обществе. Но мне как человеку из постсоветского пространства иногда кажется странным, что за такие вещи, как медицинская страховка или детский сад нужно отдавать 1000 долларов в месяц. Все-таки они должны хотя бы немного субсидироваться. Поэтому я всегда думаю, а что если бы у меня был еще один ребенок? Как бы я справилась? Мне повезло, но ведь не все люди редко болеют и находят хорошую работу с большим социальным пакетом.

Вместе с мамой и сыном в детском парке развлечений

Главная особенность американского менталитета, по моим ощущениям, — прагматичность и ощущение того, что капитал управляет всем. Особенно сильно это чувствуется во время праздников. Все выглядит так, словно праздники существуют для того, чтобы подстегнуть потребление. К Рождеству начинают закупаться уже в октябре, потом начинается День святого Валентина, потом пытаются продать что-то к Пасхе, затем ко Дню матери, Дню отца. Ты придешь в обычный магазин, а тут везде какие-то тематические сувениры.

По дому я скучаю, но в основном — по родственникам, этим летом снова собираюсь приехать. Во время прошлого приезда в глаза бросилось, что все белорусы очень недовольны жизнью, постоянно жалуются на зарплаты, на детей, на состояние дорог и мироустройство в целом. А еще осталось ощущение, что ничего не меняется: улицы те же, магазины те же, люди такие же, словно все замерло, как в фильме «День сурка».