Падение рубля и рынков: итоги дня в России 7 9.04.2018, 22:50

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Чем грозят РФ санкции и сирийский конфликт.

Евро поднялся выше уровня 74 рубля впервые с 4 августа 2016 года, доллар торгуется выше отметки 60 рублей впервые с 16 ноября 2017 года, сообщает "Интерфакс"; российский рынок акций потерял в первой половине дня около 10%, впоследствии несколько отыграв назад. Причина падения российских рынков и курса рубля – введенные в пятницу новые санкции США против России и обострение ситуации вокруг Сирии, пишет “Радио Свобода”.

Санкции были введены против крупных российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников и против нескольких российских компаний.

Санкции коснулись, в частности, Олега Дерипаски и его компании "Русал". "Русал" в понедельник предупредил о риске технических дефолтов по кредитным обязательствам. На бирже в Гонконге курс акций компании упал на 50 процентов.

Состояния 50 богатейших россиян сократились почти на 12 миллиардов долларов на фоне падения российского фондового рынка из-за новых санкций, сообщил журнал "Форбс".

Сирийская оппозиция обвинила силы Башара Асада в использовании химического оружия в городе Дума, в результате чего погибли десятки людей. Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в атаке заплатят высокую цену, и заявил: "Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку зверя Асада".

"Мы оказались в новой реальности. И это очень серьезно", – пишет в своем телеграм-канале MMI финансист Кирилл Тремасов – председатель совета Московской международной валютной ассоциации, а до весны прошлого года – директор департамента макроэкономического прогнозирования министерства экономического развития России. Комментируя происходящее, Тремасов говорит: "То, что сейчас нет каких-то официальных комментариев на эту тему и даже аналитических комментариев мы слышим мало, – это иллюстрация того, что произошло беспрецедентное событие, к которому никто не был готов, и сейчас еще многие пребывают в шоке и осознают, как с этим жить дальше".

"Русалу" нанесен сокрушительный удар, говорит Тремасов: "Не припомню, когда акции каких-нибудь российских компаний падали на 50 процентов, – существование компании поставлено под угрозу". Тремасов перечисляет последствия санкций:

Компании фактически перекрыт кислород. Она потеряет американский рынок (в прошлом году 1,44 миллиарда долларов из 10 миллиардов общей выручки) и практически наверняка столкнется с проблемами на других рынках.

Общий размер долга "Русала" на конец 2017 г. составлял $8,5 млрд. Рефинансировать этот долг в западных банках не получится. Но есть российские госбанки, которым теоретически может помочь ЦБ.

Основная часть долга – кредиты в долларах США и номинированные в долларах евробонды. Теоретически "Русал" не сможет осуществлять расчеты в долларах. Неясность в этом вопросе делает возможной ситуацию технического дефолта по евробондам.

Но главное, замечает аналитик, в том, что вслед за "Русалом" в санкционном списке может оказаться практически любая крупная российская компания, – "и инвесторы понимают, что это может быть только первая ласточка, поэтому такая паническая реакция по всем рынкам".

Падает весь рынок, не только "Русал", замечает Тремасов, падают ОФЗ (облигации федерального займа) – "как не падали несколько лет", есть обвал в евробондах: "Это переход на новый уровень. Сейчас происходит переоценка всех российских активов. Иностранные инвесторы режут лимиты на Россию. Когда вы не знаете, что будет завтра, при этом возможные сценарии – один катастрофичнее другого, многие принимают решение сейчас уйти с рынка и подождать в стороне, посмотреть, что будет дальше".

При этом Тремасов не ждет быстрого возвращения инвесторов. По его словам, речь идет о массированном выводе иностранных капиталов, и если принято решение сократить инвестиционные лимиты на Россию, этот процесс будет продолжаться несколько дней, а значит, рынки останутся под давлением. "При этом непонятно, какое событие сейчас могло бы дать повод для оптимизма. А событий, которые могут еще более усилить панику, полно". Тремасов перечисляет их:

Возможное расширение санкций на новые российские компании.

Неожиданно обострившаяся ситуация вокруг Сирии, которая грозит резким увеличением геополитических рисков.

"Иностранцы фиксируют прибыль и уходят с рынка".

Падение рубля Тремасов называет ожидаемым и объясняет: иностранцы выходят с рынка ОФЗ и покупают доллары, это оказывает давление на рубль. Он прогнозирует, что рубль продолжит снижаться некоторое время, но – "при нынешней цене на нефть ожидать обвала рубля не приходится".

В своем телеграм-канале Тремасов пишет:

...Возможны скачки до 62,5–63. Думаю, эти уровни мы увидим в апреле. В случае раскручивания санкционного маховика и резкого обострения российско-американского противостояния ориентиром будет... 66 рублей за доллар. Ну а предельный масштаб девальвации рубля, исходя из исторических аналогий, 74–76.

Тремасов сравнивает происходящее с летом 2014 года – "тогда тоже после введения санкций никто не верил, что с рублем может что-то серьезное случиться. Но как-то так совпало, что нефть начала падать одновременно с введением санкций. Сейчас прогнозы по сырьевому рынку тоже неопределенные. Мы видим, как растет добыча в Штатах, так что с нефтью тоже может случиться что угодно. Сейчас нефть – ключевой фактор поддержки рубля, поэтому девальвации не ждем, но снижение в пределах 10 процентов возможно".

Порожденная санкциями нестабильность распространится на реальный сектор, говорит Тремасов, – при неопределенности копят резервы, сворачивают проекты, и это бьет по инвестиционной активности.

Он считает одним из самых больших рисков сейчас возможность ответных мер российских властей: "Один из самых разрушительных сценариев для экономики – ответные санкции в отношении американских компаний и их дочек в России. Несмотря на разрушительность такого шага для нашей экономики, я бы не исключал этот сценарий". Тремасов также выражает сочувствие правительству: "Только они приготовились ускорять экономику, а тут впору опять прорабатывать программу антикризисных мер. Хотя, может, это им и на руку. Задача, поставленная президентом, изначально была нереалистична в рамках существующей парадигмы социально-экономического развития страны. Теперь же ее невыполнение можно будет списать на форс-мажорные обстоятельства".

При этом Тремасов не ждет обвала российской экономики, поскольку, по его словам, сильные кризисы случаются после бума, а российская экономика после 2014 года так и не выбралась "из болота", встав "на траекторию вяленького роста". События последних дней увеличивают вероятность сценария дальнейшего "болота".

Инвесторы спешно распродают российские активы. Индекс Мосбиржи и индекс РТС опустились на 7–9%, котировки акций UC Rusal упали на 24%, "Норильского никеля" – на 14,6%, "Алросы" – на 7,1%, Сбербанка – на 11,59%, ВТБ – на 9,2%, "Роснефти" – на 7,5%, "Газпрома" – на 7,8%.