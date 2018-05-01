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Министр обороны Украины назвал день, когда будут использованы «Джавелины»

  • 1.05.2018, 7:35
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Степан Полторак

Украинские расчеты подготовят на базе учебных центров ВСУ.

Практическая работа военнослужащих ВСУ с противотанковыми ракетными комплексами американского производства Джавелин начнется 2 мая. Об этом сообщил глава Минобороны Степан Полторак, передает liga.net.

По словам министра, что поставка ПТРК из США "даст возможность приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов Джавелин, которые начнутся 2 мая на базе учебных центров ВСУ.

Он отметил, что это позволит создать "мощный противотанковый резерв".

Полторак поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за усилия, а американского лидера Дональда Трампа за решение существенно повысит обороноспособность Украины и обеспечит украинских военнослужащих современным вооружением.

30 апреля США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Джавелин. Получение вооружения подтвердил и украинских президент Петр Порошенко.


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