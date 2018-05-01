Выросли тарифы МТС: все подробности
- 1.05.2018, 7:47
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С 1 мая мобильный оператор МТС поднял цены на все услуги.
Журналисты tut.by собрали в одной таблице цены на услуги оператора для самых популярных тарифов до и после подорожания.
Узнать свой тарифный план можно, отправив USSD-запрос *111*12# или бесплатное СМС с текстом «А» или «а» на номер 0887.
Большинству абонентов придется платить примерно на 3% больше, чем раньше. Значительнее всего — на 6,9% — вырастут обязательные ежемесячные платежи на тарифах «4G макси» и «4G мега». Понизится стоимость интервалов в системе «Открытый интернет» для абонентов тарифа «Интернет».
Все новые тарифы можно узнать на сайте оператора или по телефонам: (017) 237−98−98 и МТС 0890.
В прошлый раз тарифы МТС выросли в апреле 2017 года. Тогда для большинства актуальных тарифов на 8−9% повысилась абонентская плата, стоимость звонков и СМС-сообщений.
«Безлимитище»
Было
Стало
Абонплата
15,9 рублей
16,37 рубля
Звонок внутри сети (сверх пакета)
3 копейки
3,09 копейки
Звонок на другие сети
7 копеек
7,21 копейки
СМС
5 копеек
5,15 копейки
«4G лайт»
Было
Стало
Абонплата
5,45 рублей
5,9 рубля
Звонок внутри сети
4,35 копейки
4,48 копейки
Звонок на другие сети
10,9 копейки
11,22 копейки
СМС
5,45 копейки
5,6 копейки
«4G мини»
Было
Стало
Абонплата
10,79 рубля
11,9 рубля
Звонок внутри сети
3,25 копейки
3,34 копейки
Звонок на другие сети
7,6 копейки
7,82 копейки
СМС
5,45 копейки
5,6 копейки
«4G макси»
Было
Стало
Абонплата
15,8 рубля
18,43 рубля
Звонок внутри сети
0,4 копейки
0,41 копейки
Звонок на другие сети
6,5 копеек
6,69 копейки
СМС
5,45 копейки
5,6 копейки
«4G мега»
Было
Стало
Абонплата
25,9 рубля
27,7 рубля
Звонок внутри сети
0,5 копейки
0,51 копейки
Звонок на другие сети
7,6 копеек
7,82 копейки
СМС
5,45 копеек
5,6 копейки
«Отличный»
Было
Стало
Абонплата
8,8 рубля
9,06 рубля
Звонок внутри сети
(первая минута разговора / со второй)
4,35 / 0 копейки
4,48 / 0 копейки
Звонок на другие сети
(первые 60 минут в месяц / с 61-й)
4,35 / 8,7 копейки
4,48 / 8,96 копейки
СМС
2,15 копейки
2,2 копейки
«Легко сказать»
Было
Стало
Абонплата
59 копеек
60,7 копейки
Звонок внутри сети
(первые 3 минуты в день / с 4-й)
7,6 / 2,7 копейки
7,82 / 2,78 копейки
Звонок на другие сети
15,25 копейки
15,7 копейки
СМС
2,15 копейки
2,2 копейки
«Общайся»
Было
Стало
Абонплата
6,3 рубля
6,48 рубля
Звонок внутри сети
(первые две минуты разговора / с третьей)
6,5 / 0 копеек
6,69 / 0 копеек
Звонок на другие сети
11,95 копеек
12,3 копейки
СМС
5,45 копеек
5,6 копейки
ULTRA
Было
Стало
Абонплата
47,95 рубля
49,38 рубля
Звонок внутри сети
2,15 копейки
2,21 копейки
Звонок на другие сети
8,7 копейки
8,96 копейки
СМС
4,35 копейки
4,45 копейки
«Интернет»
Было
Стало
|Интернет Mini (4 ГБ трафика в месяц)
|7,9 рубля
8,13 рубля
|Интернет Midi (8 ГБ в месяц)
10,3 рубля
10,6 рубля
|Интернет Maxi (12 Гб в месяц)
14,15 рублей
14,57 рубля
|БИТ (100 МБ в сутки на неограниченной скорости)
8,5 рублей
8,75 рубля
|СуперБИТ (250 МБ в сутки)
15,85 рублей
16,32 рубля
|Безлимит VIP (1 ГБ в сутки)
28,35 рублей
29,2 рубля
«Открытый интернет»
(объем трафика)
Было
Стало
на всех тарифах,
кроме «Интернет»
Стало
на тарифе
«Интернет»
0 — 100 МБ
|1,6 рубля
1,64 рубля
|1,312 рубля
101 — 500 МБ
3,25 рубля
3,34 рубля
|2,672 рубля
501 МБ — 2 ГБ
7,6 рублей
7,82 рубля
|6,256 рубля
2 ГБ — 5 ГБ
10,9 рублей
11,22 рубля
|8,976 рубля
5 ГБ — 10 ГБ
16,35 рублей
16,84 рубля
|13,472 рубля
10 ГБ — 15 ГБ
21,8 рублей
22,45 рубля
|17,96 рубля
15 ГБ — 30 ГБ
38,15 рублей
39,29 рубля
|31,432 рубля
30 ГБ — 60 ГБ
54,5 рублей
56,13 рубля
|44,904 рубля
более 60 ГБ
100 рублей
100 рублей
|80 рублей