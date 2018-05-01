Выросли тарифы МТС: все подробности 1.05.2018, 7:47

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С 1 мая мобильный оператор МТС поднял цены на все услуги.

Журналисты tut.by собрали в одной таблице цены на услуги оператора для самых популярных тарифов до и после подорожания.

Узнать свой тарифный план можно, отправив USSD-запрос *111*12# или бесплатное СМС с текстом «А» или «а» на номер 0887.

Большинству абонентов придется платить примерно на 3% больше, чем раньше. Значительнее всего — на 6,9% — вырастут обязательные ежемесячные платежи на тарифах «4G макси» и «4G мега». Понизится стоимость интервалов в системе «Открытый интернет» для абонентов тарифа «Интернет».

Все новые тарифы можно узнать на сайте оператора или по телефонам: (017) 237−98−98 и МТС 0890.

В прошлый раз тарифы МТС выросли в апреле 2017 года. Тогда для большинства актуальных тарифов на 8−9% повысилась абонентская плата, стоимость звонков и СМС-сообщений.