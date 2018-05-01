Никол Пашинян: Партия Саргсяна пытается сорвать выборы премьера 1.05.2018, 7:54

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Никол Пашинян

Фото: Panorama.am

Республиканская партия Армении провела ночное совещание.

Лидер протестов в Армении, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян обвинил правящую Республиканскую партию в попытке сорвать избрание нового премьер-министра. Об этом в ночь на 1 марта он сказал в видеообращении в Facebook.

"Республиканцы ранее заявляли, что не намерены мешать избранию кандидата от народа, и эти заверения прозвучали на моей недавней встрече с ними. Но мы получили информацию, что на одном из ночных собраний республиканцы во главе с экс-премьером Сержем Саргсяном решили сорвать избрание кандидата от народа во время голосования в Национальном собрании", – заявил Пашинян.

Он призвал протестующих собраться утром на площади Республики в Ереване, чтобы не дать власти реализовать ее план.

Голосование по выборам премьера Армении намечено на 1 мая. Пашинян – единственный кандидат на этот пост. Республиканская партия контролирует 58 из 105 мест в парламенте.

23 апреля уличные акции протеста в Ереване вынудили главу правительства Саргсяна уйти в отставку. С 2008-го по 2018 год он был президентом Армении и пытался сохранить свою власть на новой должности после перехода страны к парламентской форме правления.

Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер, соратник Саргсяна, бывший топ-менеджер российского "Газпрома" Карен Карапетян.

24 апреля и.о. премьер-министра сообщил, что отменил запланированную встречу с Пашиняном. По словам Карапетяна, оппозиционер "выдвинул новые условия" и таким образом отказался от диалога. Пашинян заявил, что власти пытаются использовать отставку Саргсяна для сохранения влияния правящей Республиканской партии.

25 апреля активисты возобновили протесты в стране. В тот же день президент Армении Армен Саркисян объявил о начале консультаций с парламентскими и непарламентскими политическими силами.

30 апреля митинги приостановили по просьбе Пашиняна.