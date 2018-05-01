Польша возглавила Совбез ООН 1.05.2018, 8:08

Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН в январе 2018 года.

Начиная с вторника, 1 мая, председателем Совета Безопасности ООН стала Польша и будет занимать эту должность на протяжении месяца, сообщает nv.ua.

Согласно уставу Совбеза ООН, председатель меняется ежемесячно в алфавитном порядке.

Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН в январе 2018 года и будет находится в Совбезе до 2020 года.

Ранее сообщалось, что страны Запада нашли механизм обхода вето России в Совбезе ООН.

Союзники обратили внимание на резолюцию от 3 ноября 1950 года по названием "Единство ради мира", принятую во время Корейской войны. Резолюция была принята на тот случай, если Совбез ООН не может реализовать свои полномочия в сфере безопасности из-за разногласий постоянных членов.