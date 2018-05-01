Первомай: против каких декретов Лукашенко будут протестовать белорусы 1.05.2018, 8:38

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Независимые профсоюзы проводят митинг в Киевском сквере в Минске.

На акции, которая начнется сегодня в 14.00, поднимут вопросы зарплат, полных тарифов коммунальных платежей и изменения социально-экономического курса страны, сообщает «Белсат».

Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич обещает обратить внимание правительства на обнищание народа.

«Сегодня очень важно те лозунги, которые люди говорят на кухнях, произнести публично», – заявляет Геннадий Федынич.

По мнению защитника прав рабочих, это касается прежде всего декрета Лукашенко № 29, № 5, известного декрета № 1 «о тунеядцах», а также вопросов оплаты ЖКХ, зарплаты и пособия по безработице.

«Есть очень много вопросов, которые волнуют людей, и митинг – это возможность их высказать. Мы хотим быть услышанными», – добавляет Федынич.

В этом году власти разрешили проведение первомайского митинга в Киевском сквере с 14 до 16 часов. Организаторы говорят, что с собой можно приносить только зарегистрированную символику.

В беседе с независимым телеканалом руководитель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил, что главным требованием участников акции станет изменение социально-экономического курса, который «привел страну в тупик».

«Ставка на командно-административную экономику полностью себя дискредитировала», – считает Ярошук.

«Во-вторых, зарплатам рабочих падать уже некуда: они уже ниже уровня 2010-го, а цены неуклонно растут, – продолжает Ярошук. – В связи с этим мы будем требовать от правительства мер, чтобы эту ситуацию оно взяло под контроль».

«В-третьих, мы заявим о правах рабочих», – добавил активист.