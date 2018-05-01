Против режима Лукашенко могут ввести санкции 3 1.05.2018, 9:13

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К власти накопилось слишком много вопросов.

Об этом Charter97.org заявил председатель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

1 мая профсоюз РЭП участвует в митинге, который пройдет в Киевском сквере Минска с 14 до 16 часов.

- Почему важно присоединиться к этой акции?

- Участвовать в митинге на 1 мая – это нормальная позиция любого профсоюза, который реально защищает права рабочих.

Острота ситуация сегодня в том, что к власти накопилось слишком много вопросов. И эти вопросы пришло время не просто озвучивать, но и добиваться их выполнения.

- Какие это вопросы?

- Во-первых, надо поставить под общественный контроль оплату за услуги ЖКХ. Эта сфера превратилась в поле бесконечных экспериментов над народом: до сих пор неизвестно, за что и сколько мы платим, как будут повышаться тарифы и сколько процентов реальной стоимости услуг они охватывают. Каждый месяц люди сидят, как на пороховой бочке, ожидая, что за сюрприз приготовили им в «жировки».

Во-вторых, это вопросы жизненного уровня людей: размеры зарплат, пенсий, пособий давно не соответствуют стандартам цивилизованной страны и больше напоминают Экваториальную Африку.

Наконец, надо бороться за отмену декрета № 29, декрета №5 и печального известного декрета №1 о «тунеядцах».

Все эти вопросы очень волнуют людей, и их раздраженные голоса на кухнях пора оформить в четкие требования к властям. Накопившиеся проблемы надо решать – и именно таким образом, проводя публичные акции, в том числе и митинг 1 мая.

- Среди актуальных проблем вы упомянули и новый декрет о «тунеядцах». Как на него реагируют в рабочей среде?

- Люди считают и декрет №3 и его обновленную версию, декрет №1, самым циничным нарушением своих прав и вообще – здравого смысла.

Этот декрет – не просто нарушение Конституции, это обычное издевательство. Хотите, чтобы люди работали – начните с создания рабочих мест и повышения зарплаты. А так, создавая какие «списки тунеядцев», пытаться поднять экономику – это бессмысленно. Более того, это может привести к серьезным для власти последствиям. Люди говорят: создайте достойные условия труда, а не придумывайте декреты, поборы с «тунеядцев». Это тупиковый путь.

Больше всего возмущает то, что наступление на «тунеядцев» по новому декрету начали с тарифов на ЖКХ. Ну кого вы пытаетесь обмануть? Люди и так знают, что начисление «коммуналки» происходит непрозрачно. Будьте честными: покажите, сколько реально стоят эти услуги. Я уверен: тарифы уже сейчас завышены. Это знают и рабочие на предприятиях. И не надо водить людей за нос.

- 18 апреля миссия Глобального профсоюза IndustriALL и Международной конфедерация профсоюзов (МКП) поставили ультиматум белорусским властям: прекратить преследование профсоюза РЭП и выполнять международные нормы по правам рабочих. Какие в этой связи есть механизмы воздействия на власть?

- Механизмы эффективного воздействия есть. И они настолько серьезные, что властям, наверное, проще и выгоднее договориться и пойти на уступки.

Если же нет – могут быть задействованы более сложные механизмы, в том числе экономические санкции, персональные санкции со списком невъездных в ЕС. Власти лучше прислушаться к требованиям рабочих, не доводить до приведения в действия этих мер.

Но уже в июне в Женеве состоится сессия Международной организации труда (МОТ). И списки для введения персональных санкций против белорусских властей у них уже есть. А ни одна из рекомендаций МОТ по правам рабочих в Беларуси так и не выполнена. Думаю, что в этой ситуации белорусским властям стоит задуматься. Выполнять требования международных профсоюзов необходимо, иначе потери для власти будут ощутимыми.

- Что бы вы хотели сказать белорусам в День международной солидарности трудящихся 1 мая.

- Я хочу им посоветовать: не молчите, когда вас притесняют. За свои права надо бороться. Выступления рабочих, их солидарность – это то, чего боится власть. Но никто в мире никогда не давал рабочим прав просто так, и Беларусь тут – не исключение.

Всегда решающим фактором была сплоченность рабочих. Поэтому – успехов белорусским рабочим и всем белорусам в борьбе за свои права!