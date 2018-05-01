Митинг в Бресте: «Люди готовы перейти к другим действиям» 1 1.05.2018, 9:33

Примеры Украины и Армении у всех перед глазами.

На акцию протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте вышли около двух тысяч жителей города. Митинг завершился принятием резолюции. Брестчане требуют от чиновников признать нарушенным право жителей города решать, может быть построен завод, и привлечь к ответственности чиновников, которые допустили строительство завода и извоз свинцовых отходов к поселке Зеленый Бор. Они также требуют объявить территорию возле Зеленого Бора зоной экологической катастрофы в связи с тем, что туда увезены отходы со свинцовых завода.

Участница митинга, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса в Бресте Полина Шарендо-Панасюк заявила в интервью пресс-службе БНК, что протесты против незаконной стройки будут только нарастать:

— То, что на акцию вышло так много людей, было ожидаемо. Информация о заводе разошлась по всему городу, даже бабушки у подъездов ее обсуждают. И все — благодаря интернету, социальным сетям, а также настойчивости и упорству людей, которые возглавили протестные акции.

— Кто пришел на митинг? Какое настроение было у участников акции?

— Настроение было бодрое, местами даже боевое. На митинг пришел, скажем так, средний класс, относительно состоятельные по белорусским меркам люди, имеющие образование. Они чего-то достигли в жизни, имеют свою самооценку и самоуважение. И тут с ними так… Как будто их для властей не существует, как будто они никто и ничто… Чувствовалось большое негодование из-за такого отношения.

Хочу отметить, что у этого нового среднего класса, который я наблюдала на митинге, уже не было, пожалуй, основного порока предыдущего поколения — сакрализации власти, чувства беспомощности. Они так и сказали: «Мы — народ! Мы — требуем!», а это дает надежду на будущее не только моему городу, но и всей Беларуси.

— Весной прошлого года в Бресте прошло больше всего акций протеста против Декрета о тунеядцах. Вчера тоже вышло очень много людей. Почему?

— С момента прихода к власти Лукашенко Бресту фатально не везло с городским руководством. Почти все его представители не были местными жителями и выделялись каким-то самодурством: то людей сбивали на машинах, то нагло уничтожали исторический центр под застройку. Коррупция буквально выпирала из окон городского и районных исполкомов. Причем «нашкодивших» начальников невозможно было привлечь хоть к какой-то ответственности, они спокойно шли на другую должность или на «почетную» пенсию.

Все это люди видели, недоверие и ненависть к властям зрели годами. Последний «почин» достал всех, так как воздух, почва, еда — одни на всех, а власть замахнулась на эти базовые для каждого человека потребности. Поэтому завод стал своеобразным толчком, люди поняли что терпеть дальше уже нельзя и надо наконец выходит из кухонь на улицу.

— Что предлагали участники митинга для того, чтобы добиться справедливости?

— В резолюции прозвучало требование немедленного прекращения строительства завода. Пока люди еще пытаются добиться этого официальными методами — обращениями и сбором подписей. Но чиновники ведут себя как в той басне — «Васька слушает да ест». Поэтому не исключаю, что противостояние может выйти на новый уровень, в резолюции это прозвучало.

Люди уже готовы перейти к другим действиям — примеры Украины и Армении у всех перед глазами. Большинство понимает понимают что страшны не милиция и автозаки, страшно прожить жизнь на отравленной земле, страшно за детей и внуков.