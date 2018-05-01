Израиль направит в ЕС экспертов с секретными документами «Моссада» 1.05.2018, 9:41

Правительства Германии и Франции получат доказательства разработки Ираном ядерной программы.

Израиль отправит в Германию и Францию экспертов с материалами, доказывающими, что Иран тайно работает над созданием ядерного оружия. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом говорится в Twitter главы правительства Еврейского государства.

«Премьер-министр Нетаньяху согласился направить профессиональную команду, чтобы поделиться с Германией и Францией полученным Израилем подробным материалом относительно усилий Ирана по разработке ядерного оружия», – говорится в сообщении.

PM Netanyahu spoke today with French President Macron and German Chancellor Merkel.



PM Netanyahu agreed that he would send professional teams to share with Germany and France the detailed material that has reached Israel regarding Iran's efforts to achieve nuclear weapons. — PM of Israel (@IsraeliPM) 30 апреля 2018 г.

30 апреля Нетаньяху сообщил, что израильской разведке удалось получить 55 тысяч материалов из секретного архива Тегерана, которые подтверждают информацию, что Иран продолжает разрабатывать военную ядерную программу.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН, прекратят действие.

В январе 2018 года Трамп заявил, что США могут выйти из ядерной сделки с Ираном.

Штаты неоднократно расширяли санкционный список в отношении Ирана, обвиняя Тегеран в финансировании террористов и проведении угрожающих ракетных испытаний.

30 апреля государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что Штаты выйдут из ядерной сделки с Ираном, если «ее недостатки не будут устранены».