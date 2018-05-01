«Покрутил глобус и решил»: Как белорус переехал в один из самых дорогих городов мира 3 1.05.2018, 9:52

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Бывший брестчанин сравнивает жизнь в Беларуси и ОАЭ.

В Беларуси у Сергея была работа в «Минскпроекте», неудавшееся долевое строительство, которое обернулось долгостроем, и смутные перспективы на далекое будущее. Парень решил не ждать и собрал чемоданы. Уже пять лет он живет в богатейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов и ведет блог о жизни в одном из самых впечатляющих мест на планете. За плечами у мужчины проектирование гольф-клуба Трампа, хорошая работа и собственная квартира в районе Dubai Marina. Сергей говорит, что было трудно, но ему здорово повезло, что все сложилось именно так. О жизни в другой вселенной, нюансах переезда и ценах — репортаж onliner.by.

Сергей Яковенко — обычный парень родом из Витебска. Отучился в БНТУ, отработал в «Минскпроекте» инженером, женился. В принципе, все шло неплохо, но чего-то не хватало. В 2013 году тридцатилетний Сергей твердо решил переезжать. Покрутил глобус и остановился на стране, которая совершенно не похожа на нашу.

— Почему Дубай? Для нас с женой был крайне важен климат. Шесть месяцев жары, которые для многих невыносимы, для нас были вполне приемлемым условием. Мы любим теплую погоду.

Второй критерий — это простота переезда. Не нужна грин-карта, не требуется никаких специальных разрешений. Нашел работу — и приезжай. Кроме того, здесь нет налогов, а разрешение на получение кредитов, которые выдаются под 3,5—4%, дается сразу после трудоустройства — плюсов очень много, — делится Сергей.

Система переезда сюда крайне проста: как только работодатель принимает вас на работу, вы имеете право оформить рабочую визу. Обычно она выдается на два года и может быть продлена бесконечное количество раз. Если же вас вдруг увольняют, правительство дает 30 дней, чтобы покинуть страну или устроиться на новое место.

В среднем на рабочее место претендует 30—50 человек

Найти работу по специальности, имея белорусский диплом инженера, за границей не так просто, хотя у Сергея как-то получилось. Пускай и не сразу.

— Для переезда в Дубай главное — это найти работу. Есть два основных способа: приезжать наобум и искать работу на месте или позаботиться об этом заранее и начать поиски дома. Я выбрал первый вариант — более рискованный и дорогой, но и более результативный.

Если искать работу удаленно, шансов с кем-то договориться очень мало. Эйчары куда охотнее будут с вами связываться, если в резюме указан номер местного оператора.

Ребята понимали, насколько малы шансы зацепиться в огромном городе с непривычным нам укладом, но все же решили попробовать. Оформили туристическую визу на две недели и рванули. Буквально через несколько дней Сергея согласились взять на должность риелтора, хотя нужного образования и опыта у него не было. Денег это приносило не слишком много, однако помогло задержаться там и побольше узнать о жизни в Эмиратах.

— Я нашел работу практически сразу, но это не говорит о том, что здесь все так просто. Можно сказать, это везение.

Каждый вечер, прогуливаясь мимо магазинов, я видел, как сотрудники выбрасывают сотни резюме. В среднем на одно рабочее место здесь претендует по 30—50 человек вне зависимости от предложения.

Со слов Сергея, на первых порах проще всего устроиться продавцом в магазин или официантом. Правда, платят таким специалистам совсем мало.

— Большинство рабочих мест там занимают выходцы из Индии или Пакистана. Они часто неприхотливы и берутся за любую работу, не требуя больших денег. Хотя есть некоторые специальности, на которые не берут работников из стран третьего мира. Это дает большое преимущество нашим соотечественникам, которых очень много, например, в сфере обслуживания.

Как объясняет Сергей, работая в магазине или ресторане, можно получать от $1500 до $2500 в месяц. Для жизни в Дубае суммы, конечно, совсем небольшие, но на эти деньги можно позволить себе арендную комнату или койко-место и худо-бедно жить, параллельно подыскивая более подходящую работу.

— Койко-место стоит примерно $400, еще столько же нужно на жизнь, чтобы хоть как-то есть и передвигаться по городу. Остальное можно откладывать. Вообще, здесь нет предела совершенству: ужиматься можно до невозможного и, например, перемещаться по городу пешком.

Я знаю людей, которые привозили с собой чемодан гречки и ели только ее, а все деньги откладывали…

Официантам вообще могут платить долларов 800, зато их всегда кормят и выделяют им жилье. У продавцов зарплаты чуть повыше, но все равно есть определенный потолок, выше которого не прыгнешь.

Вообще, надо понимать, что Дубай — очень дорогой город, который здорово вытягивает деньги. Если вы решите рискнуть и попробовать обосноваться здесь, нужно иметь хорошую финансовую подушку. В идеале — $15—20 тысяч. Это позволит без спешки найти работу и ни за что не переживать. Хотя это вовсе не обязательно — если есть мотивация и интерес, у вас получится и с парой-тройкой тысяч в кармане.

Имея $50 тысяч, можно построить хорошую квартиру

Первое время Сергей вместе с супругой ютились в съемной комнатушке. Потом арендовали небольшую однокомнатную квартиру, а недавно построили собственную «двушку» в хорошем районе. И это всего за пять лет.

— В Дубае есть два варианта аренды квартиры: помесячно или на год. Первый вариант обходится в полтора-два раза дороже, но сразу после переезда позволить себе отдать крупную сумму за год вперед могут единицы — приходится переплачивать.

Получить кредит на покупку здесь может абсолютно каждый трудоустроенный житель города. Условия максимально комфортные: кредиты выдаются на 20 лет под 3,5% годовых. Первоначальный платеж обычно составляет 25% от общей стоимости, если речь идет о приобретении первого объекта недвижимости. Если же вы решитесь обзавестись второй квартирой — придется внести сразу 40%.

Сергей уверен, что покупка квадратных метров в Дубае — невероятно выгодный бизнес: стоят квартиры относительно недорого, а вот аренда выливается в копеечку.

— В своей квартире мы не живем. Мы сдаем ее и арендуем студию в более удобном для нас районе. Здесь многие так делают: город находится в постоянном движении. Объясню на цифрах, зачем все это нужно. Квартира в хорошем районе (Dubai Marina) стоит $220 000. Плата по кредиту составляет $1060, а помесячно квартиру можно сдавать за $3140. Таким образом, выручка полностью покрывает кредит и приносит неплохой доход, который буквально за несколько лет покрывает весь первоначальный взнос.

С дешевыми квартирами история такая же. Имея $50—55 тысяч, можно взять кредит и отбить его года за два-три. Поэтому недвижимость в Беларуси — это плохо (хотя и не так плохо, как, например, в России), а недвижимость в Дубае — очень и очень хорошо, — продолжает мужчина.

«У нас давно нет проблем вроде плохой звукоизоляции. Застройщики соревнуются в длине водной горки, встроенной в дом, или качестве тренажеров в фойе».

Недвижимость Дубая считается одной из самых динамичных и развивающихся в мире. Сергей убежден, что ни одна белорусская компания не смогла бы выдержать конкуренцию в ОАЭ.

— Я слежу за белорусскими новостями и то и дело натыкаюсь на статьи о том, как косячат компании в Минске. То окна выпадают, то гондолы исчезают — у нас бы этого никто терпеть не стал.

Если вдруг кто-то из застройщиков задумает поставить в новую многоэтажку китайские входные двери, его высмеют все городские СМИ, после чего он будет годами восстанавливать свою репутацию, а его квартиры здорово упадут в цене. В Минске же ничего подобного я не наблюдаю: застройщики позволяют себе делать плохо и никого не боятся, ведь люди все равно берут.

В Дубае строительство вышло на новый уровень и плохих домов уже просто не строят. Сегодня застройщики пытаются удивлять другими вещами: водными горками, встроенными в дом, бассейнами на крыше или невероятной этажностью.

Со слов нашего собеседника, проблем с инфраструктурой здесь тоже нет, поскольку все, включая детские сады и школы, принадлежит частным компаниям: все появляется естественным образом, как только у людей возникает потребность.

Я живу в микрорайоне, каким обещали сделать «Маяк Минска». И выглядит он совсем иначе

Сегодня Сергей арендует квартиру в Jumeirah Lakes Towers. Это один из тех микрорайонов, которые построены на основе концепции «города в городе». В далеком 2009-м таким должны были сделать и всем известный «Маяк Минска». Белорусам обещали 35-метровый маяк, крупнейший в Европе аквапарк, гондолы, ставшие локальным мемом, — цитировать тогдашние высказывания пиарщиков можно долго. Сообщалось, что подобных проектов в мире всего три — в Дубае, Макао и Лас-Вегасе, а минский микрорайон должен стать четвертым.

Несмотря на то, что фантазии пиарщиков так и не воплотились в жизнь в Минске, за границей такие объекты прекрасно существуют. Чтобы показать, как может выглядеть такой микрорайон, Сергей вооружился фотоаппаратом и устроил онлайн-экскурсию по JLT, в котором живет уже четыре года.

— Jumeirah Lakes Towers считается деловым районом Дубая. На русский язык его название можно перевести как «Башни возле озер Джумейры». Всего в этом районе находится 80 многоэтажных жилых и офисных зданий. То есть множество людей живут и работают, не выезжая из своего района, а иногда даже не выходя из своего дома, поскольку некоторые здания включают в себя как офисные, так и жилые помещения.

В JLT есть множество небольших магазинов типа Carrefour и Spinneys, спортивных и тренажерных залов, аптек, детских садов, бассейнов и так далее. А вот большой торговый центр есть только в соседнем районе Dubai Marina, так что здесь «Маяк Минска» выигрывает. Школ в JLT тоже нет — они расположены в соседних районах. Детей забирает и привозит обратно школьный автобус. По этим параметрам JLT немного недотягивает до «города в городе».

Когда-то нам обещали, что фокусом «Маяка Минска» станет административно-жилое здание в 78 этажей и мы сможем полюбоваться панорамой столицы с 300-метровой высоты. В этом случае «Маяк Минска» обошел JLT Dubai, правда, только на страницах рекламной брошюры. Высотной доминантой района является Almas Tower — всего 68 этажей.

Конечно, и водных каналов, плавающих гондол, фонтанов и магазинов здесь нет, зато есть три искусственных озера, по которым плавает единственная моторная лодка, предназначенная для обслуживания и очистки озер.

В 2012 году по просьбе жильцов района одно из озер было засыпано, а на его месте начато возведение парка, который сегодня уже готов. Здесь есть беговая дорожка с прорезиненным покрытием, тренажеры, баскетбольная и детская площадки, зеленая зона для пикников. Для удобства посетителей в парке установлены стационарные туалеты, которые открыты с 8 утра до 11 вечера.

Несмотря на то, что совсем недавно вся эта территория была пустыней, в JLT достаточно много зелени. К каждому дереву и кустику здесь проведен шланг для полива. На дорожках расположено много скамеек, элементов навигации, освещения, а также специальных станций с пластиковыми пакетами для выгула собак. Специальные службы даже моют и чистят брусчатку дорожек около озер.

В JLT в каждом здании есть бассейн, тренажерный зал и, как правило, сауна с парилкой. Бассейн часто располагается на крыше — в большинстве зданий Дубая устраивается эксплуатируемая терраса или зеленая кровля.

Каждые три здания в районе JLT объединены в так называемый кластер и имеют общий 4-этажный подземный паркинг и стилобатную часть.

Район разделен на западную и восточную части. Вокруг каждой из них организовано круговое дорожное движение таким образом, чтобы транспортные потоки никогда не пересекались. Светофор установлен только в одном месте, где оба кольца пересекаются. На каждом кольце дополнительно имеется несколько светофоров для пропуска пешеходов, но они работают только по требованию и обычно находятся в мигающем желтом режиме. Для соединения восточной и западной частей устроен пешеходный мост, чтобы не останавливать транспортный поток. Можно объехать вокруг района и ни разу не остановиться. Это практически полностью исключает аварийность и значительно увеличивает пропускную способность.

В завершение своей прогулки Сергей говорит о том, что, несмотря на все плюсы этого микрорайона, он не считается образцово-показательным, он такой же, как и десятки других районов Дубая.

Белорусские специалисты ничем не хуже заграничных, но устроиться по специальности будет сложно

Последние три года Сергей работает инженером в крупной компании, которая в данный момент ведет авторский надзор за самым высоким зданием в мире — башней Creek Tower. Также мужчина утверждает, что работал над проектированием огромного парка Motiongate и гольф-клуба Трампа.

— За границей устроиться по специальности сложно, но все же возможно. Если выучить технический английский и понимать, как все устроено, можно получить лицензию и работать. Есть специальная база, по которой проверяют твой диплом, и если все в порядке, то тебя допускают к работе. БНТУ в этой базе точно есть, БГУ, вероятно, тоже.

Наши специалисты не так плохи, как многим кажется. В ОАЭ я уже почти пять лет и вскоре снова буду продлевать рабочую визу. Здесь я чувствую себя лучше, здесь другой уровень жизни. Возвращаться я точно не собираюсь, во всяком случае пока.