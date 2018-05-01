закрыть
1 мая 2018, вторник, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Австралиец поймал акулу голыми руками

1
  • 1.05.2018, 9:59
  • 1,472

Мужчина занимался серфингом, когда неожиданно столкнулся с хищницей.

В Австралии один из отдыхающих на мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, уволок с собой на берег испугавшую его акулу. Об этом пишет Northern Star.

По информации издания, мужчина занимался серфингом, когда неожиданно столкнулся с акулой.

Акула возникла внезапно рядом с мужчиной и толкнула его, когда он покачнулся на волне.

"Если задуматься об этом сейчас, то глупейшая вещь - тащить акулу за собой. Однако в то время я был убежден, что если я схвачу акулу, я буду знать, где находится ее пасть", - отметил серфингист.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский