Фотофакт: Австралиец поймал акулу голыми руками 1 1.05.2018, 9:59

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Мужчина занимался серфингом, когда неожиданно столкнулся с хищницей.

В Австралии один из отдыхающих на мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, уволок с собой на берег испугавшую его акулу. Об этом пишет Northern Star.

По информации издания, мужчина занимался серфингом, когда неожиданно столкнулся с акулой.

Акула возникла внезапно рядом с мужчиной и толкнула его, когда он покачнулся на волне.

"Если задуматься об этом сейчас, то глупейшая вещь - тащить акулу за собой. Однако в то время я был убежден, что если я схвачу акулу, я буду знать, где находится ее пасть", - отметил серфингист.