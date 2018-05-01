Фотофакт: Австралиец поймал акулу голыми руками

Фотофакт: Австралиец поймал акулу голыми руками1
- 1.05.2018, 9:59
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Мужчина занимался серфингом, когда неожиданно столкнулся с хищницей.
В Австралии один из отдыхающих на мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, уволок с собой на берег испугавшую его акулу. Об этом пишет Northern Star.
По информации издания, мужчина занимался серфингом, когда неожиданно столкнулся с акулой.
Акула возникла внезапно рядом с мужчиной и толкнула его, когда он покачнулся на волне.
"Если задуматься об этом сейчас, то глупейшая вещь - тащить акулу за собой. Однако в то время я был убежден, что если я схвачу акулу, я буду знать, где находится ее пасть", - отметил серфингист.