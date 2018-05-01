Коалиция во главе с США завершила основную операцию в Ираке 1.05.2018, 10:21

Cостав и обязанности коалиции изменились.

Международная коалиция во главе с США заявила о прекращении крупных боевых действий против террористической организации "Исламское государство" на территории Ирака. Об этом сообщается на сайте американского Министерства обороны.

В понедельник, 30 апреля, на торжественной церемонии была закрыта штаб-квартира коалиции в Багдаде.

В Минобороны США уточнили, что это означает, что состав и обязанности коалиции изменились и теперь она будет тренировать, консультировать и заниматься снабжением операций иракских вооруженных сил.

На церемонии закрытия бывший командующий коалиционными силами в Ираке генерал-майор Уолтер Пиат заявил, что коалиция будет продолжать поддерживать иракское правительство.

Представитель вооруженных сил Ирака, в свою очередь, назвал коалиционные силы неотъемлемой частью успехов, которых достигла его страна в борьбе против ИГИЛ.