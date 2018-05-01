закрыть
1 мая 2018, вторник, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Коалиция во главе с США завершила основную операцию в Ираке

  • 1.05.2018, 10:21

Cостав и обязанности коалиции изменились.

Международная коалиция во главе с США заявила о прекращении крупных боевых действий против террористической организации "Исламское государство" на территории Ирака. Об этом сообщается на сайте американского Министерства обороны.

В понедельник, 30 апреля, на торжественной церемонии была закрыта штаб-квартира коалиции в Багдаде.

В Минобороны США уточнили, что это означает, что состав и обязанности коалиции изменились и теперь она будет тренировать, консультировать и заниматься снабжением операций иракских вооруженных сил.

На церемонии закрытия бывший командующий коалиционными силами в Ираке генерал-майор Уолтер Пиат заявил, что коалиция будет продолжать поддерживать иракское правительство.

Представитель вооруженных сил Ирака, в свою очередь, назвал коалиционные силы неотъемлемой частью успехов, которых достигла его страна в борьбе против ИГИЛ.


популярное за неделю

Мнение

Анекдот о свободе слова
Анекдот о свободе слова Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский