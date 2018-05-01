Грабовский: С хорошим настроем нужно выходить на каждый матч 1 1.05.2018, 10:27

Михаил Грабовский

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Белорусский хоккеист поделился рецептом успеха.

Нападающий Михаил Грабовский выразил свое мнение о сборной Беларуси под руководством Дэйва Льюиса, пишет «Трибуна»:

«Мне нравится система Льюиса: он заставляет ребят играть в быстрый хоккей. Иногда это тяжело понять. Я думаю, что на ЧМ-2018 должно быть полегче – ребята привыкнут, будут более ответственные игры – не товарищеские игры, можно сказать.

Есть ребята молодые талантливые, которым дорога открыта в сборную – приезжай, играй, доказывай, попадай в КХЛ, НХЛ. Поэтому будет все от них зависеть: как они сыграют, как они настроятся. А ветераны-ребята помогут им. Я думаю, что с хорошим коллективом, хорошим настроем надо выходить на каждый матч, настраиваясь на победу.

У нас проблема, что если что-то не получается, все сразу руки опускают. Я думаю, это самое худшее, что можно сделать. Надо себя настраивать, что ты сильнее игроков других команд, не бояться. Только так ты можешь попасть наверх», – сказал Грабовский.