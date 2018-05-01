Павел Северинец: Те, кто выходят на уличные акции - герои новейшей истории Беларуси 2 1.05.2018, 11:24

Павел Северинец

Фото: belaruspartisan.org

Уличные протесты - инструмент, который должен храниться в арсенале демократической оппозиции.

Задержания наиболее активных людей и направление их для отбытия наказания на «сутки» в последнее время стало репрессивной нормой для властей.

«Есть некоторые люди, которые в сумме год или полтора года провели на «сутках», - рассказывает сайту palitviazni.info бывший политзаключенный, сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец. - Это же реальный срок заключения! И с учетом того, какая обстановка бывает в том же Центре изоляции правонарушителей на Окрестина (со вшами, давлением и издевательствами), то, поверьте, нередко это даже более круто, чем в некоторых колониях или на "химии". Это однозначно - политические репрессии.

- Был какой-то отрезок времени, когда никого на "сутки" вообще не отправляли, но сейчас власти восстановили старые традиции, - говорит Павел Северинец. - Я считаю этих людей "политзаключенными на сутках", так как они отправлены за решетку по политическим мотивам. Даже если человек отправляется в изолятор на 3 суток, то для меня он - политзаключенный. Можно, естественно, подходить к этому вопросу и со своими критериями, но для меня все очевидно.

Сейчас судьи даже стали выписывать политическим активистам "сутки" в рассрочку, чтобы затем бросить за решетку в любое время. Власти стали пользоваться новейшими технологиями, которые стали применять около года назад. Сейчас человека после судебного приговора даже не забирают на Окрестина из суда, а заставляют ждать, когда его заберут. А забрать могут в любой самый неподходящий момент и время. И, как показывает практика, могут ждать до несколько месяцев.

Это, естественно, психологическое давление и издевательство над людьми. Думаю, и правозащитникам, и европейцам самое время обратить внимание на это. Потому что режим совершенствует свою репрессивную машину. И это не просто прихоть судей, а осмысленная стратегия, которая применилась уже к десяткам людей.

- Возможно ли в таких случаях доказать свою невиновность в суде?

- Получается такая ситуация, что в суде человек вынужден требовать, чтобы его скорее доставили в тюрьму, и чтобы поскорее отбыть срок. Это выглядит достаточно нелепо, но режим, по-видимому, хочет, чтобы это было комично. Мол, люди должны просить, чтобы им дали побыть за решеткой весь срок заключения.

В реальности все эти приговоры - незаконны. Я думаю, что в суде надо отстаивать такой взгляд: те, кто участвуют в таком беззаконии, понесут ответственность. В нашей ситуации нужно терпеть и готовить документы для будущих времен, когда всему этому будет дана нормальная правовая оценка.

- На ваш взгляд, какова основная цель таких точечных репрессий?

- Основная цель - психологическое давление на активистов и их семьи. Даже в медийном плане ставят людей в неловкое положение. Мол, а что вы сейчас скажете? Мы вас выпустили на свободу, европейцам отчитались, а вы дальше сидите и ждите, пока мы вас отправим за решетку в следующий раз.

Здесь нужно также понять, что если одного человека по тому же приговору несколько раз забирают и выпускают, то это увеличивает общее время, пока человек находится за решеткой. Его не доставляют в изолятор временного содержания, возят по райотделах, но ведь это не засчитывается в срок заключения.

Одним словом, со стороны режима - понятная стратегия. И в этой ситуации со стороны гражданского общества этому надо давать оценку и требовать прекратить эту позорную практику.

Хочу сказать, что уличные протесты - это тот инструмент, который должен храниться в арсенале демократической оппозиции и быть начищенным до блеска. Это должен быть такой инструмент, который постоянно оказывает давление на режим. И, на мой взгляд, те, кто выходит на акции, это герои новейшей истории Беларуси. Люди понимают, на что они идут, поэтому честь им и слава.

Напомним, 28 апреля в Минске были задержаны общественная активистка Ольга Николайчик и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Их обвинили в участии «в несанкционированном массовом мероприятии», они были осуждены на 7 суток ареста каждый.

26 апреля Ольга Николайчик и Максим Винярский провели пикет у здания Академии наук. Активисты развернули плакаты с портретами политзаключенных, а затем зажгли файеры.