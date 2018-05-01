Литва узаконит новое название Грузии 3 1.05.2018, 11:16

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Нынешнее название страны является русифицированным.

Глава ГКЛЯ Аудрис Антанайтис говорит, что после продолжавшихся месяц дискуссий комиссия должна принять окончательное решение на этой неделе, однако большинство членов комиссии, по его словам, склоняются именно к такому варианту названия, как к наиболее правильно определяющему страну, пишет Delfi.

"На заседании мы должны окончательно утвердить второе название Грузии. Мы знаем, что уже есть фаворит, как будут называться грузины. Название, скорее всего, будет Сакартвело. Грузинский народ будет картвелами, но жители всей Грузии будут сакартвелами", - сказал Антанайтис BNS. Он считает, что понятие "сакартвелы" не должно будет употребляться часто, так что более привычным названием жителей этой страны останется "картвелы". Антанайтис отмечает, что комиссия целый месяц

Он считает, что понятие "сакартвелы" не должно будет употребляться часто, так что более привычным названием жителей этой страны останется "картвелы".

Антанайтис отмечает, что комиссия целый месяц консультировалась с посольством Грузии, которое передало и позицию грузинских языковедов.

Председатель ГКЛЯ говорит, что название Сакартвело выбрано на основании данного грузинскими экспертами разъяснения, что название охватывает всю страну, с оккупированными Россией территориями - Южной Осетией и Абхазией. Название Картвелия включало бы в себя только этническую Грузию, без этих территорий.

"Карталиния - этнический регион, который, скажем, сопоставим с Жемайтией, Картвелия - это этническая Грузия, а Сакартвело уже охватывает все объединяемые грузинами земли", - подчеркнул он. ГКЛЯ еще в апреле определилась, что "Грузия" останется официальным названием этого государства на литовском языке, однако будут допускаться и альтернативы. По словам Антанайтиса, альтернативный вариант будет разрешен и в официальных документах.

ГКЛЯ еще в апреле определилась, что "Грузия" останется официальным названием этого государства на литовском языке, однако будут допускаться и альтернативы. По словам Антанайтиса, альтернативный вариант будет разрешен и в официальных документах.

Использовать другое название страны, близкое к грузинскому языку, просит Грузия, утверждая, что нынешнее является русифицированным.

Ранее ГКЛЯ заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия обладает длительной историей употребления и своеобразной формой, согласующейся с грамматической системой языка, а аутентичное название "Сакартвело" официально не использует ни одно государство Евросоюза.