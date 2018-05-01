Активистка: Общественная солидарность может помочь Полиенко освободиться раньше 1.05.2018, 12:45

Дмитрий Полиенко

Фото: tut.by

В Жодинском госпитале политзаключенного не долечили.

Недавно политзаключенного Дмитрия Полиенко перевели из Жодинского госпиталя в Бобруйскую колонию, где он отбывает наказание.

«Дмитрия «подняли» в отряд, но его ноги (экземы на них) не долечили», - рассказала сайту palitviazni.info подруга активиста Марина Носенко.

27 марта Полиенко перевели из Бобруйской колонии, где отбывает наказание политический заключенный, в больницу в Жодино. Парень имел серьезные проблемы со здоровьем (более 7 месяцев не заживала рана на ноге), но местные тюремные врачи никак не могли поставить диагноз. После курса лечения политзаключенного направили для отбывания наказания обратно в колонию, но, как стало известно, проблема не решилась полностью.

Как рассказала Марина Носенко: «Кроме всего у Дмитрия появился дерматит. Он говорит, что очень сложная процедура, чтобы прислать ему необходимые лекарства. В колонии продолжают лечение, но, понимая особый статус Дмитрия и сами условия пенитенциарных учреждений Беларуси, мы с друзьями и товарищами не верим в то, что врачебная помощь со стороны администрации ИК-2 происходит в нужной степени».

Со слов Марины Носенко, Дмитрий с нетерпением ждет окончания срока отбывания наказания, который должен закончиться 24 октября этого года, но хотелось бы, чтобы общественная солидарность помогла ему освободиться раньше.

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Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходил 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК. Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

В апреле 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активиста направили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).