США и Великобритания поддержали обвинения Израиля в адрес Ирана 1.05.2018, 11:59

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В Вашингтоне и Лондоне призвали к дальнейшему расследованию тайной ядерной программы Ирана.

Вашингтон и Лондон прокомментировали заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху, обвинившего Иран в том, что он вопреки «ядерной сделке» тайно разрабатывает ядерное оружие, сообщает rbc.ru.

«По поводу заявлений Израиля, связанных с разработкой Ираном ядерного оружия. Эти факты согласуются с тем, что давно известно Соединенным Штатам: у Ирана есть полноценная тайная ядерная программа, которую он пытался, но не смог скрыть от всего мира и от своих собственных граждан», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Белого дома в Twitter.

Свое заявление сделал и офис премьер-министра Великобритании. Представитель британского кабмина, комментируя заявления Нетаньяху заявил, что британское правительство никогда не было «наивным» по поводу «ядерных намерений» Ирана, сообщает Reuters.

«Мы никогда не были наивными в отношении Ирана и его ядерных намерений. Именно поэтому инспекции МАГАТЭ, согласованные в рамках ядерной сделки Ирана, являются одними из самых масштабных и надежных в истории международных ядерных соглашений», — сказано в заявлении представителя британского правительства. Он добавил, что такие независимые инспекции остаются «жизненно необходимыми», чтобы установить, придерживается ли Иран «ядерной сделки», и носит ли его ядерная программа мирный характер.

В минувший понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в том, что он тайно вопреки «ядерной сделке» продолжает работу над ядерным оружием. В доказательство этого он продемонстрировал добытые израильской разведкой документы, которые, как утверждается, являются частью тайного «ядерного архива» Ирана.

Власти Ирана обвинения Израиля отрицают, называя их «запланированным шоу» перед 12 мая — крайним сроком, когда Дональд Трамп должен принять решение по «ядерной сделке» с Ираном. В частности, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, слова которого привел Reuters.