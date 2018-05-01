В Латвии пенсионерам будут платить 50% пенсии за супругов 2 1.05.2018, 12:16

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Сейм Латвии принял поправки к закону о госпенсиях.

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о государственных пенсиях, предусматривающие в течение года выплачивать супругам умерших пенсионеров пособие в размере 50% их пенсий. Сейм рассмотрел эти поправки в срочном порядке, то есть в двух чтениях, сообщает "Балтийский курс".

В окончательном чтении за поправки проголосовали 80 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Ранее рабочая группа рассмотрела предложения к поправкам и поддержала два из них: о пособиях супругам умерших пенсионеров и об увеличении доплат за накопленный трудовой стаж также тем, кто вышел на пенсию в 1996 году.

С 1 июля 2018 года размер доплат за один год стажа соцстрахования составит 1,5 евро для тех, кому пенсия по возрасту была начислена до конца 1995 года, и тех, кому пенсия по инвалидности была начислена и необходимый для пенсии по старости возраст был достигнут до конца 1995 года.

Поправки предусматривают также выделение похоронного пособия в полном размере пенсии умершего за два месяца. В размер этого пособия не входят доплаты за стаж до 1996 года, так как они не являются составной частью пенсии, но планируется внести в закон изменения, предусматривающие включение этих доплат в похоронное пособие.

На увеличение доплат в 2018 году потребуется дополнительно 1,03 млн. евро, в 2019 году - 2,05 млн. евро, а на увеличение похоронного пособия в 2019 году - 1,8 млн. евро.

Финансирование на выплату пособий супругам умерших пенсионеров исчисляется примерно в 8 млн. евро в год.