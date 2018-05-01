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В российских городах проходят «монстрации»

  • 1.05.2018, 12:36
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Главный лозунг протестов – «Севернее Кореи».

1 мая в российских городах проходит акция художественного протеста с абсурдистскими лозунгами "Монстрация". Участники готовят плакаты со смешными слоганами, главный лозунг этого – "Севернее Кореи", сообщает "Настоящее Время".

Публикация от Evgeniy (@__evg)

Идеолог мероприятия Артем Лоскутов возглавил шествие в Новосибирске.

"Монстрацию" заявили в 32 городах, в том числе за рубежом.

В городах Дальнего Востока акция уже завершилась, а в западной части России ещё только идут приготовления.

В Хабаровске шествие прошло под лозунгом "Как тебе такое, Илон Маск?"

В Новосибирске участники "монстрации" отметили блокировки интернета плакатом "У России два врага – Telegram и курага", в шествии приняли участие около 4 тысяч человек.

В Москве "монстрация" проходит впервые.

Среди лозунгов участников "монстрации":

"За отмену экзаменов в школе жизни",

"Большая часть людей живет за чертой вредности",

"Зачем ты носишь этот дурацкий костюм человека?",

"Телеграч упадет – письма голубь донесет!",

"Мир, труд, мяу!"


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