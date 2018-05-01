В российских городах проходят «монстрации»
- 1.05.2018, 12:36
- 1,964
Главный лозунг протестов – «Севернее Кореи».
1 мая в российских городах проходит акция художественного протеста с абсурдистскими лозунгами "Монстрация". Участники готовят плакаты со смешными слоганами, главный лозунг этого – "Севернее Кореи", сообщает "Настоящее Время".
Идеолог мероприятия Артем Лоскутов возглавил шествие в Новосибирске.
"Монстрацию" заявили в 32 городах, в том числе за рубежом.
В городах Дальнего Востока акция уже завершилась, а в западной части России ещё только идут приготовления.
В Хабаровске шествие прошло под лозунгом "Как тебе такое, Илон Маск?"
В Новосибирске участники "монстрации" отметили блокировки интернета плакатом "У России два врага – Telegram и курага", в шествии приняли участие около 4 тысяч человек.
В Москве "монстрация" проходит впервые.
Среди лозунгов участников "монстрации":
"За отмену экзаменов в школе жизни",
"Большая часть людей живет за чертой вредности",
"Зачем ты носишь этот дурацкий костюм человека?",
"Телеграч упадет – письма голубь донесет!",
"Мир, труд, мяу!"