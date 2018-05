15 увлекательных сериалов, о которых мало кто слышал 1 1.05.2018, 12:28

Как ни странно, многие хорошие сериалы остаются неизвестными для широкой публики.

В одном случае это спровоцировано неподходящим временем для премьеры, в другом — неудачной промо-кампанией, в третьем — вселенской несправедливостью. Издание the-village.me решило устранить эту погрешность и собрали 15 сериалов, которые достойны вашего внимания.

Короче (Bref)

Комедия. Франция, 2011. Длительность: 2 сезона. IMDb: 8,3

Если вы любите ролики на Youtube вроде скетча «Я пригласил девушку на фильм», то этот сериал —для вас. Каждая серия длится не более двух минут, что автоматически исключает ненужные разглагольствования. Ничего лишнего — вначале задается тема, например, знакомство с девушкой на вечеринке, свадьба или похороны, которая затем доводится до абсурда. В центре сюжета — обычный парень, который слегка ленив, слегка неуверен в себе и слегка одинок. Короче, такой же, как и все мы.

Товарищ детектив (Comrade Detective)

Комедия, детектив. США, 2017. Длительность: 1 сезон. IMDb: 7,3

По легенде, сериал «Товарищ детектив» был снят в 80-е по заказу коммунистического правительства. На деле же это — остроумная пародия на пропагандистские фильмы периода холодной войны.

Завязка следующая: следователь бухарестской милиции Грегор Ангел (Ченнинг Татум) вместе с напарником Никитой задерживают торговцев кокаином. Но внезапно Никиту убивает человек в маске президента Рейгана (под жалостный крик Грегора «Никиииитаааа!»). После этого Ангел вместе с новым напарником Йозефом Бачу (Джозеф Гордон-Левитт) пытается отомстить за смерть товарища и выходит на тропу борьбы со злыми капиталистами.

Орвилл (The Orville)

Комедия, фантастика, драма. США, 2017. Длительность: 1 сезон. IMDb: 7,6.

Действие сериала разворачивается в будущем — спустя 400 лет. Офицер Эд Мерсер стремится к должности капитана галактического крейсера, но однажды застает жену в постели с пришельцем и теряет веру в себя. В скором времени Мерсер все же становится командиром корабля «Орвилл», однако в нагрузку получает свою бывшую.

Несмотря на то, что «Орвилл» — проект от создателя «Гриффинов» Сета МакФарлейна, здесь не делают акцент на шутки ниже пояса. Наоборот, сериал получился легким, смешным и непошлым. К сожалению, «Орвилл» вышел в один год с «Звёздный путь: Дискавери», из-за чего шоу несколько потерялось на фоне своего более серьезного собрата. Так что настало время отдать ему должное.

Электрические сны Филипа К. Дика

Научная фантастика. США, 2017. Длительность: 1 сезон. IMDb: 7,5.

Если вы любите фантастику, но устали от «Черного зеркала», обратите внимание на экранизацию рассказов знаменитого фантаста Филипа Дика. Каждая серия — отдельная история, посвященная определенной проблеме: горечи от потери близкого, экологической катастрофе, понятию реальности и, конечно, вопросу «что есть человек» относительно клонов и роботов.

Разумеется, бюджет у «Электрических снов…» значительно меньше, чем у «Видоизмененного углерода». Но в некотором плане это даже пошло ему на пользу: создателям пришлось проявить креативность, чтобы передать оригинальную идею, и при этом не выйти за рамки сметы.

Столик в углу (The Booth at the End)

Триллер, драма. США, 2011. Длительность: 2 сезон. IMDb: 8,5.

«Столик в углу» чем-то напоминает роман «Нужные вещи» Стивена Кинга. На первый взгляд, сюжет довольно прост: в углу закусочной сидит загадочный мужчина, к которому обращаются с различными просьбами. Но затем оказывается, что просьбы касаются болезней, денег, счастья, любви и смерти, а взамен придется выполнить одну весьма неприятную услугу. Причем чем сложнее осуществление желания, тем выше его цена.

Несмотря на статичность происходящего, сериал вышел отличным: наблюдать, как люди поступаются своими моральными принципами, весьма занимательно. Но по-настоящему включаешься в действо, когда понимаешь, что все задания ведут к единой цели.

Охота на Унабомбера (Manhunt: Unabomber)

Криминальная драма. США, 2017. Длительность: 1 сезон. IMDb: 8,2.

Этот мини-сериал подойдет поклонникам «Охотников за разумом» или «Зодиака» Дэвида Финчера — тем, кого интересует, почему преступник становится преступником.

Офицер ФБР Джим Фицджеральд, специалист по лингвистике, помогает в поимке анархиста Теодора Качинского, который рассылает по почте самодельные бомбы. Но чем больше Джим изучает Теодора, тем больше понимает, что не так уж они и отличаются. Ведь оба жаждут признания, просто идут к нему разными путями.

Сериал ставит множество вопросов, в том числе, как общество ломает человека и существует ли свобода в современном мире? Предупреждаем — не читайте перед просмотром статью на Википедии. Гораздо большее удовольствие вы получите, если не будете знать всех обстоятельств дела.

Люди (Humans)

Фантастика, драма. Великобритания, США, Швеция, 2015. Длительность: 3 сезона. IMDb: 8,0

В параллельном мире больше нет проблем с ведением домашнего хозяйства или воспитанием детей. Достаточно купить робота-«синта», и жизнь сразу станет легче. Однако после того, как одна семья приобретает подобный гаджет, она начинает замечать изменения в поведении своего слуги.

Конечно, нетруно догадаться, куда повернет сюжет. Поэтому — да, у человекоподобных роботов начнет проявляться человечность. Но достаточно обыденный сценарий компенсирует его подача. Сериал плавно набирает обороты, потихоньку заражая зрителей тревожностью при помощи идей гуманизма и «эффекта зловещей долины». Так что если в первых сериях вам будет казаться, будто «синты» — это отличная идея, то к финалу вы точно откажетесь от этой мысли.

Карнавал (Carnivàle)

Фантастика, триллер, драма, детектив. США, 2003–2005. Длительность: 2 сезона. IMDb: 8,5

В 1934 году 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», где собрались весьма необычные люди, такие как парализованная женщина с телекинезом, слепой профессор, умеющий читать чужие мысли, бородатая женщина и надзиратель-карлик. Возглавляет всю эту компанию некий Хозяин, у которого есть планы на Бена. Разумеется, Хокинс тоже не простой человек — он умеет оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни.

Изначально планировалось снять шесть сезонов, но в итоге боссы закончили «Карнавал» на втором, что оставляет некое ощущение недосказанности. Однако здесь отлично показана борьба добра и зла, причем зло носит проповедницкую рясу. Бонус: в «Карнавале» играет тот самый карлик из «Твин Пикс».

Сосны (Wayward Pines)

Фантастика, триллер, драма, детектив. США, 2015–2016. Длительность: 2 сезона. IMDb: 7,5

Итан Берк, агент секретной службы, приезжает в маленький городок в штате Айдахо, чтобы отыскать двух пропавших агентов ФБР, а в итоге сам попадает в весьма странную ситуацию. У него не получается найти своих коллег, он не может уехать из города, да еще и сверчки на самом деле не насекомые, а магнитофон в кустах. Разгадка окажется весьма неожиданной.

Достаточно увидеть среди продюсеров М. Найт Шьямалана, чтобы понять, что здесь будет какой-то резкий твист. И да, он действительно происходит примерно в середине первого сезона. Поэтому, чтобы не испортить себе просмотр, пожалуйста, избегайте спойлеров и не читайте одноименную книгу.

Конец детства (Childhood's End)

Фантастика, триллер, драма. США, 2015. Длительность: 1 сезон. IMDb: 6,9

Артур Кларк, написавший одноименную книгу — довольно сложный для экранизации автор. Но создателям шоу удалось передать основную идею всего за три эпизода, и при этом не скатиться до уровня «Явления» Шьямалана.

Мини-сериал «Конец детства» расскажет об апокалипсисе — но не голливудском, со взрывами и перестрелками, а тихом и мирном. Просто однажды на Землю вторгнутся пришельцы, которые пообещают облагодетельствовать человечество, правда, не совсем желанным для нас путем.

Гостевая книга (The Guest Book)

Комедия. США, 2017. Длительность: 1 сезон. IMDb: 6,9.

Данный сериал вырос из хобби шоураннера Грегори Томаса Гарси: он любит читать гостевые записи во всех гостиницах, где ему доводиться останавливаться, и записывать смешные выдуманные истории для последующих гостей.

Все это вылилось в своеобразный альманах: каждая серия — отдельная история, задокументированная в гостевой книге отеля в курортном городке. Сериал сразу идет с места в карьер: в первой серии речь пойдет о супружеской верности, во второй — о войне верующей свекрови и невестки-атеистки, причем дальше все будет только нарастать.

«Книга отзывов» не гнушается грязного белья — порой кажется, что ты подглядываешь за героями в замочную скважину. Но в результате получается то самое «постыдное удовольствие», которое так приятно посмотреть после работы.

Дурман (Weeds)

Комедия, драма, криминал. США, 2005–2012. Длительность: 8 сезонов. IMDb: 8,0

После смерти мужа молодая женщина с двумя детьми находит новый источник заработка: она начинает продавать марихуану своим богатым соседям в пригороде Лос-Анджелеса.

«Дурман», конечно, не «Во все тяжкие» — не стоит ждать истории, как тихий гражданин превращается в воротилу криминального бизнеса. Но главной героине, которую играет Мэри-Луиз Паркер, действительно придется побывать и в тюрьме, и в бегах, и пережить неурядицы в семье. Это забавная «чернушная» комедия, которая не читает мораль, а вместо этого показывает, к каким проблемам может привести нелегальный бизнес. В конце концов, когда на тебя наставлен пистолет, а в заначке нет ни цента, поневоле начинаешь жалеть, что вообще связался с «травкой».

Луи (Louie)

Комедия, драма. США, 2010–…. Длительность: 5 сезонов. IMDb: 8,6

Возможно, вы слышали об американском комике Луи Си Кее, как об одном из мужчин, кого обвинили в домогательствах после дела Вайнштейна. Сразу пять женщин сообщили, что стендапер мастурбировал в их присутствии. После такого американский кабельный канал FX расторг с Луи контракт.

Но прежде, чем все его проекты закрыли, комик успел выпустить пять сезонов шикарного сериала «Луи», где видео с концертов чередуются с киносъемкой. Шоу повествует о недавно разведенном отце-одиночке, который строит карьеру в стендапе. Конечно, как и в большинстве случаев с комиками, сюжет получился чернушный, грубоватый и очень грустный. Самое оно, если вы любите шутки про самоубийства, бывших жен, безумных старушек и полицейских, которые в награду за спасение просят поцеловать их в губы.

Нетипичный (Atypical)

Комедия, драма. США, 2017. Длительность: 1 сезон. IMDb: 8,3

Сюжет построен вокруг подростка Сэма, который страдает расстройством аутического спектра. Это уже само по себе нелегко, плюс сюда накладываются типичные проблемы переходного периода: как найти друзей, как познакомиться с девушкой и как наладить отношения с семьей. Легкое и забавное шоу, которое показывает аутизм таким, какой он есть, без лишней трагичности или дурацких шуток (хотя, конечно, шутки про сиськи здесь тоже есть, куда ж без этого).

Вершина озера (Top of the Lake)

Триллер, драма, детектив. США, 2013-…. Длительность: 2 сезон. IMDb: 7,6

«Вершина озера» — сериал с ненавязчивым феминистским подтекстом. Оба сезона фокусируются на гендерных проблемах: насилии над детьми, проституции, проблеме суррогатного материнства, зависимости мужчин от женщин и женщин от мужчин. Это все завернуто в детективный сюжет, где до последней серии не знаешь, чего ожидать. Кто на самом деле является Злом в маленьком австралийском городке? Удастся ли найти убийцу молодой женщины из Таиланда? Шоу не спекулирует на неожиданных сюжетных поворотах — вместо этого оно погружает в самые темные глубины человеческой души, которые страшнее любого «бу-эффекта».