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Синоптики: Завтра будет до +29 градусов

  • 1.05.2018, 12:56

Днем ожидаются дожди.

Завтра будет переменная облачность. Ночью в некоторых районах, днем преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер прогнозируется неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем будет от 19 до 25 выше нуля, по юго-востоку - плюс 26-29.


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