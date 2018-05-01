Никол Пашинян выступил перед парламентом Армении 3 1.05.2018, 13:38

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Никол Пашинян (в центре)

Фото: Елизавета Антонова / РБК

Лидер протестов заявил, что победу народа хотят украсть и призвал население к протестам.

Об этом заявил лидер протестного движения, глава партии «ЕЛК», кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян на специальном заседании в парламенте Армении по обсуждению вопроса об избрании нового премьера. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Пашинян отметил, что Россия является стратегическим партнером Армении. «И в нашем движении нет никаких угроз для армяно-российских стратегических союзнических отношений», — пояснил он.

Новое правительство республики будет развивать отношения с Ираном, Грузией, Евросоюзом и США, добавил политик. «Мы будем также добиваться либерализации визового режима с ЕС», — добавил Пашинян.

По его словам, дружественные отношения с США нуждаются в новом стимуле и новое правительство республики предпримет четкие действия для развития отношений между двумя странами. Также Пашинян планирует развивать отношения с Китаем, поскольку считает важным это направление.

Кроме того, Пашинян пообещал, что в случае избрания его премьером не будет экономических монополий, монополий на импорт продуктов. Должна быть диверсификация всех сфер экономики. Говоря об отношениях с диаспорой, Пашинян подчеркнул, что нужно привлечь человеческий потенциал в сфере государственного строительства, понизить закредитованность населения.

Выступая в парламенте, Пашинян сказал, что победу народа хотят украсть, и призвал население к протестам. Также он заявил об игре властей с народом в кошки-мышки. «Уважаемые соотечественники… где бы вы ни были сейчас, выходите на улицу и продемонстрируйте свою волю к свободной стране.

Обращаюсь ко всем депутатам парламента: братья и сестры: это час освобождения всех в нашей стране, в том числе и вас. Сейчас не решается вопрос чьих-либо личных отношений, решается вопрос будущего благосостояния Армении и Нагорного Карабаха. От вас не требуется никаких жертв. Только проголосовать за народного кандидата», — призвал кандидат на пост премьера республики.

Пашинян напомнил, что главным лозунгом протестного движения в апреле стала фраза «Сделай шаг — отвергни (ушедшего в отставку на фоне протестов премьера республики) Сержа [Саргсяна]». Избрание Саргсяна премьером, по мнению оппозиционера, обострило политическую ситуацию в Армении; задержание Пашиняна и его сторонников взорвало общественность, в результате чего Саргсян был вынужден уйти в отставку.

Однако члены РПА (Республиканской партии Армении) пыталась найти нового кандидата, чтобы передать ему власть. «Но они не учли важное обстоятельство: девиз „откажись от Сержа“ был направлен против системы, которую воплощает Саргсян. Цель народа — не заменить одно лицо на другое, а сменить коррумпированную систему», — пояснил Пашинян. Он добавил, что Саргсян и Роберт Кочарян (бывший президент Армении и первый президент непризнанного Нагорного Карабаха) начали оказывать давление на представителей всех фракций. «Я хочу предупредить вас, что толерантность народного движения, которую вы воспринимаете как слабость, может вызвать цунами», — заявил Пашинян, обращаясь к Саргсяну и Кочаряну.

По данным корреспондента, на спецзаседании присутствует 102 депутата из 105. Спикер парламента Ара Баблоян заявил в начале заседания, что был зарегистрирован всего один кандидат. «Это беспрецедентный случай. У всех у нас есть свое мнение, но наша главная цель — сохранение безопасности и порядка в стране. Призываю всех сохранять сдержанность в высказываниях», — отметил Баблоян.

Депутат от блока «ЕЛК» Арам Мирзоян, представляя кандидатуру Пашиняна в парламенте, отметил, что его главной функцией будет организация смены власти при стабильных границах, устойчивой экономической системе и проведение реформы системы выборов. «В первую очередь — изменение избирательного кодекса, организация парламентских выборов, результаты которых не вызовут ни у кого сомнений. Я прошу вас, прекратите использовать старые политические методы», — призвал Мирзоян.

О том, что к окончанию срока подачи заявок на пост премьера Пашинян оказался единственным зарегистрированным кандидатом, который согласно реформе 2015 года обладает всей полнотой исполнительной власти в Армении, стало известно 30 апреля. 13 апреля Пашинян возглавил протесты в Ереване против премьера Сержа Саргсяна. В результате протестов Саргсян подал в отставку 23 апреля.