Канада готовит закон о защите от вмешательства в выборы 1.05.2018, 14:06

Партии обяжут сообщать, какие данные они собирают на избирателей.

Правительство Канады запланировало широкие законодательные меры защиты парламентских выборов, предстоящих в 2019 году, от кибератак и "вмешательства из-за границы", пишет «Немецкая волна».

Законопроект, внесенный кабинетом в понедельник, 30 апреля, предусматривает ограничение финансовых пожертвований, усиление защиты данных избирателей и ограничение срока предвыборной кампании до 50 дней.

Благодаря новому закону, "иностранные организации" впредь не смогут финансировать предвыборные кампании в Канаде, заявил исполняющий обязанности министра демократических институтов страны Скотт Брайсон. Канадским рекламодателям запретят преднамеренно получать деньги на предвыборную агитацию из-за границы.

Политические партии должны будут сообщать, какие данные об избирателях они собирают и как их используют. Правительство в Оттаве также намерено вновь допустить к голосованию канадских граждан, проживающих за границей более пяти лет. Это нововведение коснется почти одного миллиона канадцев.

Правительство премьер-министра Джастина Трюдо разработало этот законопроект на фоне скандала вокруг предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Москва категорически отвергает выдвигаемые против нее обвинения.