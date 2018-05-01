New York Times узнала о вопросах Мюллера к Трампу по России 1.05.2018, 14:28

Спецпрокурор передал адвокатам президента США более чем 40 вопросов.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента, передал адвокатам Дональда Трампа список более чем из 40 вопросов, которые могут поставить действующего главу государства в затруднительное положение.

Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на копию перечня вопросов, полученную из источника, не связанного с адвокатами Трампа, сообщает "Немецкая волна".

Как отмечает издание, Мюллер желает получить больше информации о связях Трампа с Россией и выяснить, препятствовал ли тот проводимому им расследованию и если да, то в какой степени. Спецпрокурор, в частности, желает получить больше информации об образе мышления Трампа, о мотивах президента при публикации наиболее жестких твитов и о его отношениях с представителями ближайшего окружения.

Речь идет, в числе прочего, об увольнении бывшего главы ФБР Джеймса Коми и бывшего советника Трампа по вопросам безопасности Майкла Флинна.

Некоторые из вопросов

Один из вопросов Трампу, согласно NYT, гласит: "Что вы знали о телефонных переговорах между Флинном и послом России в США Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года?" Другой - "Как было принято решение об увольнении Флинна 13 февраля 2017 года?" Еще ряд вопросов звучат следующим образом: "Какова была цель ужина с Коми 27 января 2017 года и что обсуждалось в ходе этой встречи?", "В чем причина вашей постоянной критики в адрес Коми и его бывшего зама Эндрю Маккейба?"

Как отмечает NYT, эти и другие вопросы дают редкую возможность узнать о расследовании Роберта Мюллера, который избегает публичных выступлений и интервью. Возможность допроса Трампа спецпрокурором обсуждается уже многие недели. В какой-то момент Трамп выразил готовность дать показания под присягой. Но затем его адвокаты посоветовали не делать этого - из опасений, что Трамп может сказать что-либо, что впоследствии будет использовано против него.