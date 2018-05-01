Минздрав хочет наказывать игнорирующих вакцинацию 1.05.2018, 14:59

Это может коснуться тех, кто не вакцинирован сам или не вакцинировал своего ребенка.

Об этом в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, пишет «Брестская Газета».

«Но мы все-таки пока надеемся на то, что разъяснительная, информационная работа позволит нам поддержать необходимый уровень вакцинации в нашем обществе. Это 95 — 97%», — сказала чиновник.

Вопрос, заданный в эфире, был связан со случаями кори в стране. Один из них — в Минске.

«Он зарегистрирован у ребенка, который не был привит. Это случай первый. Пока он окончательно не подтвержден лабораторно, поэтому мы его рассматриваем как диагноз под вопросом. Вместе с тем все необходимые эпидемиологические мероприятия проводятся в полном объеме», — сказала Наталья Жукова.

По ее словам, ситуация в Беларуси по заболеваемости корью, «как и по другим инфекциям, спокойная, стабильная и управляемая».

«Можно сказать с уверенностью, что нам не грозят ни эпидемия, ни некое неблагополучие, в том числе и по кори», — заявила заместитель министра здравоохранения.

Она подчеркнула, что сегодня уровень вакцинации в Беларуси «высокий, стабильный и, если и появляется инфекция, то она выбирает тех, кто по каким-то причинам не привит либо отказался от вакцинации».

Напомним, в Беларуси в начале апреля было зарегистрировано 40 случаев заболевания корью. Один из них — в Брестской области. Позже в Малоритском районе был поставлен соответствующий диагноз еще трем жителям Брестчины.