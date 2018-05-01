В Петербурге прошла акция в поддержку Telegram 1.05.2018, 15:05

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Митинг поддержал основатель сервиса Павел Дуров.

В Санкт-Петербурге во вторник днем прошло шествие в защиту мессенджера Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать уже несколько недель. Акция была согласована с городскими властями, ее участники движутся в составе первомайской колонны. Они проследуют на Марсово поле, где запланирован митинг "цифрового сопротивления", сообщает "Радио Свобода".

По данным "ОВД-Инфо", на этом же первомайском шествии задержали порядка десяти участников градозащитной колонны. Поводом послужили флаги иностранных государств, которые несли активисты. Еще двух человек забрали в полицию за радужный флаг и портрет Путина.

Митинг поддержал основатель сервиса Павел Дуров.

Накануне акция в поддержку Telegram состоялась в Москве. По оценкам активистов, на нее пришли более 10 тысяч человек. На митинге выступил оппозиционер Алексей Навальный, который осудил действия властей и надзорных органов, заблокировавших Telegram.

Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.