В Минске и Гомеле побиты температурные рекорды 1.05.2018, 15:11

В столице вчера зафиксировали +25,3°C.

Температурные рекорды дня был побиты вчера, 30 апреля, в Минске и Гомеле. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет citydog.by.

В Минске вчера зафиксировали +25,3°C. До этого самая высокая температура 30 апреля отмечалась в столице в 2012 году: тогда было +24,8°C.

На сегодня гидромет обещает кратковременный дождь во второй половине дня (вероятность 70-80%), возможна гроза. Температура воздуха днем – около +25°C, вечером +19..+21°C.

Intellicast.com тоже обещает дождь и грозу – правда, с вероятностью до 50%. Но зонтик с собой все равно прихватите.