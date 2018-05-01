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В Южной Корее уборщик нашел в мусорном баке семь золотых слитков

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  • 1.05.2018, 15:43
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Стоимость золотых слитков составляет $327 тысяч.

Уборщик нашел в мусорном баке в аэропорту Инчхон (Южная Корея) семь золотых слитков стоимостью $327 тыс., пишет издание «Гордон».

Каждый слиток весит один килограмм. Они были завернуты в газеты. В полиции считают, что владелец выбросил слитки из-за страха быть пойманным.

Издание отмечает, что если он не предъявит претензии на потерянное золото в течение шести месяцев, оно достанется уборщику. Если же владелец объявится, обнаруживший слитки мужчина сможет получить от 5% до 20% их стоимости. В случае, если окажется, что золото связано с преступной деятельностью, уборщик не получит ничего.


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