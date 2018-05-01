Лондонская биржа приостанавливает торговлю ценными бумагами Дерипаски 1.05.2018, 15:53

1,061

Биржа cледит за ситуацией вокруг компании En+ Group.

Лондонская фондовая биржа со 2 мая приостанавливает торговлю глобальными депозитарными расписками компании En+ Group, принадлежащей российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Биржа будет следить за ситуацией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи, сообщает "Радио Свобода".

6 апреля министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний. Ограничения введены в соответствии с законом о противостоянии противникам Америки, принятым Конгрессом США в прошлом году. В санкционных списках оказались сам Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании "Русал" и En+.

Вчера в эфире телеканала Bloomberg TV глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что США готовы снять санкции с "Русала", если доля Дерипаски в компании будет составлять менее 50 процентов.

Ранее стало известно, что Дерипаска решил снизить долю своего участия в En+ — она станет ниже 50 процентов. В ответ на это американский Минфин заявил, что сокращение доли Дерипаски не обязательно приведёт к исключению компании из санкционного списка.