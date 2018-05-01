Минчане ищут регистрацию, чтобы устроить детей в гимназии

Минчане ищут регистрацию, чтобы устроить детей в гимназии6
- 1.05.2018, 16:01
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Объявления такого рода можно найти на форумах в Интернете и на столбах в городе.
Снимок объявления на столбе опубликовал в «Фейсбуке» основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт, пишет «Салідарнасць».
Автор объявления готов заплатить 250 рублей за временную прописку в интересующем районе.
Пользователи обнаружили на одном из форумов предложение о регистрации в районе площади Победы за 1000 рублей.
Авторы некоторых объявлений шифруются: указывают адреса для постоянной регистрации. Если загуглить их, попадаешь на сайт одной из минских гимназий, где указан район, откуда принимают детей.
Как прогнозируют пользователи «Фейсбука», скоро появятся объявления: сдам комнату на короткий срок, дом относится к гимназии номер Х. «И все по закону, договор в РЦ, налог за сдачу».
Вот чем обернулась инициатива Министерства образования, в соответствии с которой детей в гимназии будут брать по прописке.
Напомним, с нового учебного года согласно указу Лукашенко, набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний.