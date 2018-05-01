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Леонид Кулаков: Мы хотим, чтобы было как в Армении

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  • 1.05.2018, 16:39
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Леонид Кулаков

Власти боятся любой активности белорусского народа.

Об этом сегодня на акции независимых профсоюзов в Минске заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков:

- Власти всегда боятся всего, что происходит в стране. Власти боятся того, что происходит сейчас в Армении. А мы хотим, чтобы было как Армении, мы хотим сделать все также – без крови, без насилия.

То, что сегодня задерживали активистов – это очень нехорошо, они имели право высказать свое мнение.

Напомним, что митинг независимых профсоюзов прошел сегодня в Киевском сквере Минска. В резолюции участники митинга потребовали нового социально-экономического курса для страны, роста пенсий, зарплат, отмены контрактной системы и декретов Лукашенко, в том числе декрета о «тунеядцах».


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