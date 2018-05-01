На митинге независимых профсоюзов задержали анархистов 4 1.05.2018, 16:09

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Фото: spring96.org

Активисты хотели принять участие в разрешенной властями акции.

Несколько представителей анархистского движения Беларуси приняли участие в разрешенной властями акции по случаю 1 мая в Киевском сквере Минска, сообщает «Радыё Свабода».

Анархисты во главе с Вячеславом Косинеров попытались выступить самостоятельно. Двое из них были в масках. Они развернули растяжку «Свобода, равенство, самоуправление» и попытались выступить.

Вячеслав Косинеров попытался рассказать о заключенном соратнике Дмитрие Полиенко и о невозможности соглашения с властями.

После того, как группа анархистов начала уходить из Киевского сквера, их задержали люди в штатском, посадили в синий микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Всего задержано трое человек.