Видеофакт: Супруги из Великобритании установили необычный мировой рекорд 4 1.05.2018, 16:30

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Рекордсмены разбили самое больше количество досок за минуту.

Британцы Крис и Лиза Питман стали мировыми рекордсменами, умудрившись голыми руками разбить самое большое количество сосновых досок за минуту, пишет 120.su.

Зрелищное мероприятие состоялось в Кенте, и посмотреть на сильных супругов явились не только зеваки и представители Книги рекордов Гиннеса, но и учащиеся местной школы боевых искусств.

Крис начал первым и сумел разбить 315 досок. Однако, и его жена показала невероятный для женщины результат — 230 досок. Крис и Лиза, с гордостью демонстрирующие свои сертификаты, подтверждающие рекорды, рассказали, что несколько лет лелеяли эту мечту и шли к поставленной цели, хотя это и было очень трудно.